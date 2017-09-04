Луганск, 25 октября, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Миномет украинской армии разорвался во время боевых действий против Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщает 25 октября «Луганский информационный центр».

Цуканов М.В Флаг ЛНР

По его словам, военнослужащие 58-й бригады ВСУ обстреливали из минометов территорию ЛНР. Однако во время обстрелов в стволе орудия разорвалась мина, что привело к гибели одного украинского солдата, еще один получил тяжелые ранения.

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«Данный инцидент тщательно скрывается от вышестоящего командования», — сказал Марочко.

Напомним, украинская армия ежедневно обстреливает республики Донбасса, нарушая Минские договоренности. При этом в ВСУ регулярно случаются небоевые потери из-за несоблюдения украинскими солдатами техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

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Так, ранее украинский БМП подорвался на мине, которую установили украинские военные. В результате погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое были ранены. Бронетранспортер при этом был поврежден без возможности восстановления.