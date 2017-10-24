ЛНР: Двое солдат ВСУ расстреляли своих сослуживцев

Луганск, , 15:56 — REGNUM Двое солдат ВСУ погибли в результате употребления алкогольных напитков, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. После употребления спиртных напитков между солдатами подразделения произошел конфликт. Выясняя отношения, двое военнослужащих начали стрелять по своим сослуживцам.

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В результате двое солдат украинской армии погибли от огнестрельных ранений, еще трое получили ранения. Стрелявшие военнослужащие дезертировали из армии, захватив с собой два автомата АК-74 и боеприпасы к оружию.

«Местонахождение убийц пока не установлено», — сказал Марочко.

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Напомним, солдаты украинской армии регулярно попадают в трагические ситуации из-за злоупотребления алкогольными напитками и наркотическими веществами, а также из-за низкой дисциплины в подразделениях. Так, ранее двое солдат 58-й бригады ВСУ решили дезертировать. Им пытались в этом помешать их сослуживцы — рядовой и офицер. В результате они были застрелены дезертирами.

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