ООН: Донбасс быстро становится самой заминированной территорией в мире

Киев, , 11:42 — REGNUM Донбасс постепенно превращается в самую заминированную территорию в мире, заявила 23 октября помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, сообщает пресс-служба управления по координации гуманитарных вопросов ООН

По ее словам, конфликт на Восточной Украине приводит к тому, что регион быстро становится «самой заминированной территорией в мире», и если это не остановить, то Донбасс на долгие годы остановится в своем развитии. Мюллер отметила, что речь идет не только о необходимости разминирования территории, но и о предупреждении местных жителях о потенциальном риске нахождения на заминированной территории.

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Представитель ООН также добавила, что за время вооруженного конфликта на Украине погибли не менее 2,5 тыс. мирных жителей, и еще около 9 тыс. мирных жителей были ранены.

«Почти каждую ночь мирные жители становятся свидетелями обстрелов и периодических стычек между воюющими сторонами», — сказала Мюллер.

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Напомним, гражданская война на Украине длится с 2014 года. Несмотря на публичные заявления о необходимости мирного урегулирования конфликта, мировое сообщество в действительности очень мало этому способствует, поддерживая де-факто агрессию Киева.

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