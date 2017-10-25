Вашингтон, 25 октября, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Белый дом после блокировки Россией резолюции ООН о продлении миссии всемирной организации и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии заявил о том, что Москва поддерживает своего союзника — президента Сирии Башара Асада и покрывает химические атаки. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Сирия. Взрыв

По ее словам, Россия «вновь показала», что ее «волнует не остановка варварского применения химического оружия, а только, чего бы это ни стоило, защита своего союзника». В связи с этим американское дипломатическое ведомство выразило свое «разочарование».

Науэрт отметила, что Россия заблокировала резолюцию, исходя из политических соображений, «оказавшихся выше сирийцев», погибших в ходе якобы осуществленных Асадом химических атак.

Резолюцию ООН, которую Россия заблокировала 24 октября, воспользовавшись правом вето, подготовили США. Речь в документе шла о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. За него проголосовали 11 членов Совбеза ООН, против высказалась Боливия, Китай воздержался.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен добиваться продления мандата Совместного механизма расследования (СМР), срок действия которого истекает 17 ноября. Причем сделать это США хотели несмотря на то, что доклад экспертов о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля еще не представлен ООН — это должно произойти 26 октября.

Читайте также: Белый дом США: по вопросу химоружия Россия защищает Сирию

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, это заседание Совбеза ООН было хорошо отрежессированным спектаклем, спланированным так, чтобы выставить Россию в неприглядном свете. Не было никакой необходимости обсуждать 24 октября продление СМР.

Позиция России заключается в том, чтобы работа СМР выстраивалась системно и планомерно. И речь о продлении миссии можно вести лишь после того, как выйдет доклад и он будет тщательно изучен.

Напомним, инцидент в провинции Идлиб с химатакой в Сирии, якобы осуществленной Башаром Асадом, является едва ли не основным «козырем» Вашингтона в вопросе о применении в Сирии химоружия. Ответственность за случившееся США сразу и бездоказательно возложили на правительственные войска Сирии.

Читайте также: Небензя назвал заседание СБ ООН по Сирии «отрежиссированным спектаклем»

В ответ на химатаку США нанесли ночь на 7 апреля удар по сирийской военной базе Шайрат. В этот город эксперты прибыли в начале октября — там сотрудники ОЗХО и ООН даже не потрудились собрать необходимые пробы. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов отметил, что такое расследование нельзя назвать профессиональным.

Речь идет о том, что если бы в Хан-Шейхуне был применен зарин, как говорят США, то чтобы поймать сирийцев на нарушении конвенции о запрещении химического оружия и предотвратить использование этого зарина в новых инцидентах, нужно собрать пробы и с их помощью доказать этот факт.

«У нас четкое впечатление, что назвать такое расследование качественным нельзя. Это непрофессиональный подход, вызывающий огромные вопросы», — добавил Ульянов.

О том, что в результате атаки 4 апреля погибли 80 человек, заявила так называемая сирийская оппозиция. Со своей стороны власти Сирии отвергли все обвинения, призвав к расследованию инцидента. Также в Дамаске напомнили, что весь арсенал химоружия вывезен из страны под контролем ОЗХО. На тщательном расследовании инцидента настаивает Москва.