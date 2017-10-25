Белый дом США: по вопросу химоружия Россия защищает Сирию

Нью-Йорк, США, , 07:33 — REGNUM Россия использовала право вето по резолюции в отношении Сирии, потому что беспокоится о сохранении «своего союзника», заявила 24 октября журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Заблокировав резолюцию о продлении миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак, Россия в очередной раз показала, что ее волнует не остановка варварского применения химического оружия, а только, чего бы это ни стоило, защита своего союзника», — сказала Сандерс.

Аналогичным образом на решение России отреагировал Госдепартамент США, в котором назвали использование права вето, продиктованным политическими соображениями.

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Между тем, на заявления американской стороны ответили в России. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя еще до голосования сообщал, что Москва заблокирует резолюцию. После заседания дипломат назвал голосование «отрежиссированным спектаклем».

Напомним, речь идёт об инциденте в сирийской провинции Идлиб весной этого года. 4 апреля оппозиционные сирийские группировки заявили, что на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена химическая атака. Оппозиция обвинила в совершении этой атаки сирийские правительственные силы. По линии ООН была сформирована комиссия по расследованию этого инцидента. Никаких вменяемых результатов она не представила. Поэтому заявления США о необходимости продлить миссию ООН по расследованию химических атак кажутся, по меньшей мере, являются странными.

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