Небензя назвал заседание СБ ООН по Сирии «отрежиссированным спектаклем»

Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал голосование в Совете Безопасности по вопросу о продления мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии «отрежиссированным спектаклем», передаёт телеканал RT.

Как отметил российский диломат, в ходе заседания представители ряда государства"зачитывали заранее заготовленные выступления с осуждением применения некоторыми странами права вето».

«Они что, заранее знали, что мы применим право вето сегодня? Это только подтверждает, что сегодня мы наблюдаем отрежиссированный спектакль», — сказал Небензя.

По мнению постпреда России, очевидно, что просившие о созыве заседания члены СБ ООН «знали заранее сценарий его проведения» и преследовали «только одну цель — пригвоздить одну страну к позорному столбу».

Небензя добавил, что СБ ООН вернётся к вопросу о продлении полномочий миссии после выхода её доклада и «спокойного обсуждения его содержания в Совете Безопасности».

«Посмотрим, каким должен быть мандат СМР для того, чтобы он выполнял свою работу объективно и профессионально, и у нас не было таких заседаний, как сегодня», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Россия заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН, продлевающей мандат миссии по расследованию химических атак в Сирии, не дожидаясь доклада о результатах её деятельности за предыдущий период.

В ходе заседания Василий Небензя призвал отложить принятие решения по данному вопросу до 7 ноября, чтобы иметь возможность принимать решение на основе данных доклада миссии о достигнутых ею результатах расследования инцидента в Хан-Шейхуне, однако его предложение было отвергнуто.

В результате проект резолюции поддержали одиннадцать стран, Россия и Боливия голосовали против, представители ещё двух стран воздержались.

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