Москва, 24 октября, 2017, 00:15 — ИА Регнум. Глава московского отделения «Яблоко» Сергей Митрохин и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков не могут договориться, кто из них пойдёт на выборы мэра в 2018 году, уверены эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций. Об этом говорится в их очередном аналитическом докладе «Оппозиционные районы Москвы после муниципальных выборов и раскол «демократической коалиции», который выходит 24 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Из двух

«В результате муниципальных выборов 2017 года в Москве впервые за последние 10 лет появились районы, в муниципальных собраниях которых нет депутатов от «Единой России», — констатируют эксперты. — «Яблоко» получило большинство в шести районах Москвы: Гагаринском, Ломоносовском, Тверском, Хамовниках, Тропарево-Никулино и Якиманке. Запрос на «Яблоко» здесь — это скорее запрос на дееспособную альтернативу парламентской оппозиции, чем доказательство увеличения числа идейных сторонников партии. Население поддержало оппозицию, несмотря на открытые конфликты в её рядах во время избирательной кампании».

При этом они констатируют, что между предпочтениями центра и периферии столицы наблюдается существенная разница.

«Центральный административный округ по сравнению с остальной территорией Москвы обладает высоким уровнем развития всех видов инфраструктуры, — напоминают они. — Здесь условия жизни благоприятнее, а население обладает большими возможностями. Отсюда и главные особенности электорального поведения жителей: высокий интерес к голосованию (уровень явки в центральных районах достиг 20% при средней явке 15%), запрос на альтернативу действующей власти».

Москва характеризуется ими как город с чрезвычайно разнородной структурой политических предпочтений даже в рамках одного округа. Районы Беговой, Хорошевский, Аэропорт и Сокол имеют «чётко выраженную дополнительную маркировку престижности» по сравнению с другими районами Северного административного округа. Замыкается оппозиционная дуга в Юго-Западном округе, который является самым «научным» в столице.

«В Академическом, Гагаринском и Ломоносовском районах «Яблоко» завоевало большинство, — подчеркивают эксперты. — Во время предвыборной кампании Гагаринскому району уделялось особое внимание. Этот «научный» элитный район уже давно отличался наличием протестного потенциала. Но есть и «остальная Москва» — именно она и решила исход выборов. Так называемые спальные и «рабочие» районы отличаются низкой активностью и недоверием к институту выборов. В них в основном сосредоточена целевая аудитория «Единой России». Здесь, то есть за пределами «оппозиционной дуги», оппозиционным силам не удалось мобилизовать своих сторонников».

Кроме того, эксперты отмечают, что в партии «Яблоко» усиливается раскол между старыми членами и новоприбывшими. Внутренние конфликты усиливаются также из-за противостояния между Митрохиным и Гудковым, так как оба изъявляют желание баллотироваться на пост мэра Москвы в 2018 году. Кроме того, есть риск, что действующего главу московского отделения сместит Максим Кац, который заручился поддержкой новых членов партии и завоевал симпатии старых.

Вместе с тем авторы доклада констатируют, что у оппозиции нет единого центра. Все её яркие представители намерены достигать общих целей разными путями, что позволяет властям сохранять уверенность в своих позициях.

«Тактика мэрии, выработанная в условиях образования «оппозиционных» муниципалитетов, позволяет контролировать большую часть города и устанавливать свои правила в тех районах, где оппозиционеры не могут договориться между собой», — сообщают эксперты.

В то же время они напоминают, что существуют значительные риски для столичных властей в случае развития ситуации по сценарию, при котором «оппозиционная дуга» будет расширяться.

Напомним, что для этого причин накопилось немало. Раздражение политикой действующего мэра становится все сильнее, в то время как сам градоначальник, похоже, намерен и впредь игнорировать общественное мнение. Призывы прекратить постоянную замену асфальта на плитку, остановить так называемую оптимизацию здравоохранения, сделать что-нибудь с изматывающими автовладельцев пробками пока остаются без ответа. Мэрия, очевидно, намерена не сходить с выбранного курса, который грозит ей не только ростом популярности оппозиционеров, но и утратой доверия со стороны федерального центра. Рост протестных настроений в центре страны делает эту перспективу все более и более реальной. Иллюзия бурной деятельности, а также пускание пыли в глаза посредством разного рода фестивалей и обещаний создать в Москве сеть бесплатного WI-Fi не спасают ситуации.

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