Москва, 23 октября, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Много лет социальной целью российского правительства является сокращение пенсионных расходов, даже ценой вымирания пенсионеров. Итогом политики российских властей станет абсолютное сокращение коренного населения России, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Цитата из к/ф «Автостопом по галактике». реж Гарт Дженнингс. 2005. США, Великобритания Бюрократ и гражданин

Ангажированный политический рупор либералов во власти и против власти, газета «Ведомости», до недавнего времени бывшая верным партийным органом правительства Медведева, непрерывно формулирует программу либералов для России.

И никакие опровержения (Минтруда) их не остановят, потому что либеральная азбука для самых примитивных ее последователей гласит: любой ценой сократить государственные расходы. Даже если это приведет к социальной катастрофе. Это очень важно: не улучшить управление государственными расходами, не исключить их разворовывание, а просто вообще сократить.

Много лет прямо и косвенно произносится ближайшая социальная цель правительства России: сократить пенсионные расходы и, следовательно, сократить число пенсионеров, сократить любой ценой, даже ценой их вымирания. Первым шагом к сокращению числа пенсионеров стало уничтожение общедоступной системы здравоохранения.

Вторым шагом станет создание препятствий на пути получения пенсии. Мало того, что правительство упорно боролось против работающих пенсионеров, оно теперь даже неработающим не дает шанса на достойное человеческое существование.

При этом правительство имеет богатый, успешный, эффективный опыт социальной политики, в которой, может быть, главным и единственным достижением стало стимулирование рождаемости (материнский капитал). И что же вы думаете? Правительство объявило о том, что будет бессрочно продолжать материнский капитал? Нет, правительство год за годом неизменно борется за то, чтобы прекратить эту программу.

Итак: старикам — вымереть, младенцам — не рождаться. Это ведет к абсолютному сокращению коренного населения России и к относительному, а в перспективе и абсолютному росту числа мигрантов в составе населения России. При этом мигранты — самые неполноправные, самые обиженные, часто обреченные на рабский труд люди в нашем обществе.

Речь не о том, что мигрантом быть плохо — это судьба, мигрантом быть трудно, над мигрантом административная власть почти беспредельна. И изменение структуры населения в пользу повышения числа мигрантов над населением России — это не такое художественное кино, как в Западной Европе, где мигранты быстро превращаются в озверевших нахлебников. Это Россия, это рост числа бессловесных рабов.

К сожалению, исторически российская власть понимает только 1917 год. И сейчас, сокращая число и долю пенсионеров с помощью своей пенсионной реформы, российское правительство явно чувствует себя свободным и безнаказанным до тех пор, пока не наступит новый 1917 год.

Ранее 23 октября в газете «Ведомости» появилось сообщение о том, что власти рассматривают необходимость повышения трудового стажа в качестве альтернативы повышению пенсионного возраста. Неназванными чиновниками якобы утверждалось, что такая мера позволит жителям России дольше работать и выходить из «серого сектора».

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Как сообщило ИА REGNUM, идея, якобы предложенная чиновниками, запутала жителей России. Некоторые поняли ее как предложение о повышении пенсионного возраста и выступили с очередной порцией проклятий в адрес чиновников, которые якобы за счёт стариков пытаются решить проблемы с пополнением пенсионного фонда.

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