Нилов: Вбросом про повышение стажа для пенсии власти прощупывают почву

Москва, , 11:13 — REGNUM Вместо того, чтобы продумывать варианты повышения пенсионного возраста или увеличения минимального трудового стажа, правительству РФ следовало бы откорректировать существующую пенсионную систему, чтобы граждане могли позволить себе выйти на пенсию при достижении определенного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

В правительстве в качестве альтернативы повышения пенсионного возраста обсуждается идея увеличения минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости, пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников. При этом Минтруд такую информацию отрицает.

«Существующая пенсионная система требует корректировки, но не в том направлении, о котором якобы говорят в правительстве — что нужно увеличивать стаж, — а в кардинальном пересмотре, потому что граждане сегодня сталкиваются с тем, что, достигнув пенсионного возраста, не могут получать страховую пенсию», — отмечает Нилов.

По его словам, все больше и больше граждан не могут набрать достаточно количество страховых баллов из-за низких зарплат.

«Таким образом, граждане вынуждены продолжать работать, достигнув пенсионного возраста, либо не работать и ожидать выплаты социальной пенсии, которая ниже страховой», — говорит Нилов.

При этом существующая система позволят докупить недостающее количество страховых баллов, уплатив дополнительные взносы. По словам Нилова, граждане довольно часто прибегают к таким мерам, чтобы иметь возможность получать страховую пенсию.

«Мы периодически слышим, как прощупывают общественное мнение, когда те или иные чиновники или околовластные структуры заявляют о повышении пенсионного возраста, а теперь якобы о повышении стажа, но действия правительства должны быть другими», — уверен Нилов.

Так, в частности, он считает, что сегодня необходимо выводить накопительную составляющую пенсии в систему обязательного пенсионного страхования.

«Кроме этого, надо оставить в покое пенсионный возраст и ни в коем случае его не повышать, а наоборот подумать о снижении. Что касается стажа — ситуацию необходимо проанализировать и принять меры, чтобы люди, достигнув пенсионного возраста, могли себе позволить выйти на пенсию», — отметил Нилов.

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