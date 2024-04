Канберра, 23 октября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Австралийский рок-музыкант шотландского происхождения Джордж Янг ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он известен тем, что играл в группах Easybeats и AC/DC, а также был автором нескольких хитов групп.

Tmz.com Джордж Янг

Без его помощи и руководства не было бы никакого AC/DC, говорится на сайте группы в некрологе.

«За всё, что он сделал и дал нам за свою жизнь, мы всегда будет помнить его с благодарностью и хранить воспоминания о нём в наших сердцах», — заключают участники группы.

Причина смерти музыканта не сообщается.

Янг родился в 1946 году в Шотландии. Он был вторым из четырех сыновей в семье. В 1963 году семья переехала в Австралию.

Там в 1965 году 19-летний Янг вместе с музыкантом Гарри Вандой основал группу Easybeats. Коллектив просуществовал недолго — четыре года.

В группе Easybeats Янг играл на играл на гитаре и писал тексты песен. Коллектив приобрел известность благодаря хиту Friday on My Mind.

Братья Янга Малькольм и Ангус в 1973 году основали группу AC/DC, с которой сотрудничал и Джордж, ставший продюсером коллектива. Также он являлся автором части песен и некоторое время даже выступал в ней в качестве бас-гитариста.

Читайте также: В возрасте 100 лет умерла знаменитая французская актриса Даниэль Дарье

Джордж Янг лично продюсировал такие альбомы группы, как Dirty Deeds Done Dirt Cheap, T.N.T, Powerage и High Voltage. Янг также был автором хита Love Is in the Air.

Вместе с такими группами, как Led Zeppelin, Deep Purple, Queen и другими, AC/DC часто рассматриваются как пионеры хард-рока и хеви-метала. Свой стиль сами музыканты характеризовали как рок-н-ролл.

Читайте также: Скончался народный артист СССР оперный певец Николай Охотников

Коллектив продал свыше 200 млн копий альбомов по всему миру, из них 72 млн — в США. В целом AC/DC является самой успешной и известной рок-группой из Австралии и одной из популярнейших в мире.