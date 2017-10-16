Скончался народный артист СССР оперный певец Николай Охотников

Москва, , 16:32 — REGNUM На 81-м году жизни скончался оперный певец и народный артист СССР Николай Петрович Охотников, сообщили 16 октября в пресс-службе Мариинского театра.

Охотников отдал более 30 лет Кировскому театру и труппе, в которую был приглашен в 1971 году. Как выдающийся бас, Николай Охотников завоевал признание и любовь слушателей. Здесь он исполнил свои лучшие роли: Кутузова в «Войне и мире», Генриха Птицелова в «Лоэнгрине», Филиппа II в «Доне Карлосе» и Гремина в «Евгении Онегине».

Гибкий и богатый оттенками бас Николая Охотникова можно услышать во всех романсах Римского-Корсакова, которые певец исполнил, участвуя в записи антологии русского романса.

Николай Петрович был профессором Санкт-Петербургской консерватории и передавал свой опыт и мастерство молодому поколению.

Дата и время прощания с народным артистом СССР будут объявлены в ближайшее время.

Николай Петрович Охотников родился 5 июля 1937 года в селе Глубокое в Казахстане.

В 1964 году он закончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова и уже в 1967 году стал солистом Ленинградского академического малого театра оперы и балета, а с 1971 года солистом Ленинградского академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова.

В 1976 году Николай Охотников начал преподавать в консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, а в 1988 году стал профессором.

Звание народного артиста РСФСР ему было присвоено в 1980 году, а спустя три года Николай Охотников был удостоен звания народного артиста СССР.

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