В возрасте 100 лет умерла знаменитая французская актриса Даниэль Дарье

Буа-ле-Руа, Франция, , 08:02 — REGNUM Ушла из жизни французская киноактриса Даниэль Дарье, сыгравшая за свою карьеру в более чем 100 фильмах, об этом 10 октября сообщило издание Deadline.

Актриса умерла в своем доме, расположенном в французском городе Буа-ле-Руа, 1 мая 2017 года ей исполнилось 100 лет.

Даниэль Дарье родилась в 1 мая 1917 года в городе Бордо, её отец работал офтальмологом, он умер, когда дочери исполнилось 7 лет. Впоследствии на жизнь в семье зарабатывала её мать, давая уроки пения.

Кинокарьера Дарье длилась на протяжении более чем 80 лет, она также играла в театре. Её первой работой в кино стала роль в фильме «Бал», который вышел в 1931 году. Тогда актрисе было всего лишь 14 лет.

Она снялась в голливудском фильме «Гнев Парижа», премьера которого состоялась в 1938 году, позднее она сыграла в одном из бродвейских шоу Коко Шанель. Даниэль Дарье рассказывала, что всегда вынуждена была бороться с её естественной застенчивостью.

«Я очень простая, возможно, слишком простая для всего этого, — сказала она в 1972 году в программе французского телеканала ORTF, — все эти интервью — это слишком для меня».