Южно-Сахалинск, 23 октября, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Рыбный митинг в Южно — Сахалинске выдвинул требования: полный запрет рыбоучетных заграждений (РУЗов) на реках и ограничение промышленного лова: в 2018 году организаторы потребовали запретить промысел на юге Сахалина, в 2019 — по всей территории острова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Франческа Поларшинова «Рыбный» митинг в Южно-Сахалинске

Читайте также: Сахалин готовится к митингам: «За рыбу, за реки, за будущее!»

Организаторы митинга также потребовали в три раза увеличить численность сотрудников рыбоохраны, повысить инспекторам заработную плату, обеспечить их снаряжением и оружием. В числе требований: запрет на разрешенные в 2016 году орудия лова: ставные сети, «близнецовые» тралы, кошельковые неводы, поверхностные ловушки.

Перед началом митинга сахалинцы собрали подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину. Подписи под документом поставили более 700 человек.

Участники митинга отметили, что от представителей власти не пришел на площадь почти никто. Единственным, кто появился среди митингующих стал депутат Областной думы Александр Болотников.

Что характерно — не было среди митингующих и представителей весьма многочисленного на Сахалине «коммунистического блока» — ни КПРФ, ни КПСС, ни Коммунистов России. Хотя их митингующие ждали.

«Людей было очень много. Что характерно, в митинге приняли участие и люди очень обеспеченные. Целая вереница дорогих автомобилей шла. Люди у нас действительно очень переживают за судьбу сахалинского лосося. Для Сахалина рыбалка — это неотъемлемая часть культуры. Потому люди и не могут больше молчать», — рассказала одна из активисток Франческа Поларшинова.

Для Сахалина рыба — это жизнь, история, культура. С рыбой связаны испокон веков надежды на достойную жизнь. С рыбой же — многочисленные скандалы, которых после распада СССР в островном регионе случалось немало. Громкое убийство генерала — пограничника Виталия Гамова в 2003 году, это тоже, в сущности, история «про рыбу».

Читайте также: Сахалинская область: Сахалинским пограничникам объявили войну

В выступлениях людей, пришедших на митинг звучали и другие предложения. Например, требовали запретить полностью вывоз икры и рыбы с Сахалина. Люди из разных районов области говорили о наболевшем. О том, что, например, в Углегорском районе рыбалки нет вовсе — рыбы нет. Нет трепанга, нет еще много чего из того, что раньше на Сахалине водилось в несметном количестве. Досталось от митингующих и лесозаготовителям. Люди винили их в том, что из-за вырубки лесов заиливаются нерестилища, в которых уже больше никогда не появится сахалинский лосось.

«Люди ведь не вдруг на митинг вышли, на пикеты, которые раньше были. Мы же всю эту вакханалию, с рыбой связанную, с 90-х годов прошлого века наблюдаем. Тут все помнят, как бандиты речки нерестовые друг другу продавали, как людей из-за рыбы убивали. А природа терпелива, но не до бесконечности. А ради чего еще на Сахалине жить, если не ради рыбалки. Даже не промышленной — просто семьей выехать в выходные дни, порыбачить. А теперь многие лишены и этой возможности. Вот и выходят люди на улицы», — добавила Франческа Поларшинова.

Читайте также: Браконьерская путина на Сахалине: краснокнижный таймень под угрозой

Несмотря на то, что представители правительства Сахалинской области к митингующим не вышли, реакция на митинг последовала незамедлительная. В тот же день, когда сахалинцы на площади выдвигали свои требования, зампред правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов провел совещание по вопросу создания двух государственных природных заказников для охраны важных лососевых рек Набиль и Даги в Ногликском районе Сахалина. Идею поддержали участвовавшие в совещании представители региональных, федеральных природоохранных структур, науки и природоохранной общественности.

Против создания новых заказников высказался лишь представитель Ассоциации сахалинских рыбопромышленников Павел Колотушкин. Он предложил вместо создания новых заказников усилить охрану уже существующих.

«Буквально недавно задачу по скорейшему созданию новых особо охраняемых природных территорий, нацеленных на охрану нерестилищ лососевых видов рыб поставил перед правительством губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Эта мера вызвана острой необходимостью пресечения браконьерства на реках, которое, в ходе грядущего сокращения промышленного вылова горбуши и кеты, может стать главным препятствием для восстановления их запасов. Тут ключевая проблема в том, что лососевые рыбы — федеральный ресурс. И у региональных властей отсутствует возможность выделения средств на их охрану из регионального бюджета. Создание региональных ООПТ может стать эффективным решением для охраны отдельных, наиболее ценных рек», — рассказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель общественной экологический организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Читайте также: Живем в ДФО — рыбы не видим! — «рыбный» митинг прошел в Хабаровске

Ранее ИА REGNUM сообщало об аналогичном «рыбном» митинге в столице Хабаровского края, инициаторами которого стали партия «Зелёных», представители КМНС, общественность. И в материковом Хабаровске на площади звучали серьезные упрёки в адрес федеральных властей, которые, по мнению дальневосточников, полностью провалили работу по охране популяции лососевых видов рыб. Хабаровчане вообще потребовали передать полномочия по рыбоохране на региональный уровень.

Теперь претензии к федералам высказывает Сахалин.

«Создание ООПТ на реках Набиль и Дага в целях сохранения лососевых рыб и их нерестилищ, равно как и мест обитания сахалинского тайменя, предусмотрено «Стратегией сохранения биологического разнообразия Сахалинской области до 2025 года». Документ утвердило правительство Сахалинской области в 2017 году. Эти же реки входят в проект новой областной схемы развития и размещения ООПТ», — добавил Дмитрий Лисицын.

«Такая мера — создание государственных региональных заказников на реках Набиль и Дага — сегодня более, чем актуальная в условиях сокращения запасов лососевых: до сих пор в регионе не создано ни одной ООПТ, ориентированной на сохранение запасов лососевых рыб», — отметил замминистра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев.

Читайте также: «Сахалин теряет особо охраняемые природные территории» — экологи

В ходе разговора с корреспондентом ИА REGNUM, Дмитрий Лисицын напомнил, что за последние 18 лет Сахалинская область потеряла 21 особо охраняемую природную территорию.

«За этот же период ни областные, ни федеральные власти не создали на островах ни одного заказника, заповедника, памятника природы или природного парка. В результате общая площадь сахалинских ООПТ сократилась на 305, 5 тыс. гектаров. Создание новых «лососевых» заказников позволит хотя бы частично компенсировать эту колоссальную потерю ценнейшего заповедного фонда Сахалинской области. Радует, что работа по подготовке и созданию необходимых документов уже началась», — подчеркнул Дмитрий Лисицын.

Читайте также: Красная икра дорожает и может исчезнуть: добьём лосося до последнего хвоста

Как сообщало ИА REGNUM, по регионам ДФО прокатилась волна «рыбных» митингов. Они прошли уже в Хабаровске и на Сахалине. Жителей дальневосточных регионов всерьёз пугает перспектива навсегда утратить одно из самых значимых богатств Дальнего Востока — лосось. Люди требуют передать полномочия по рыбоохране на региональный уровень, с соответствующим финансированием, поскольку федеральные структуры за многие годы если что и доказали, то лишь полную несостоятельность в данном вопросе.

На Сахалине острейшая лососёвая проблема усугубляется еще и тем, что в регионе много территорий, которые, по мнению экологов, вообще должны быть не доступны для рыбалки. Например, памятник природы заказник «Северный», где, не смотря на решения судов, не первый год рыбачат браконьеры, а правоохранительные и рыбоохранные структуры это не пресекают.