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«Сахалин теряет особо охраняемые природные территории» — экологи

Общество

За последние 18 лет островной регион лишился 21 ООПТ

Сахалин
Иллюстрация: Алексей Лукашевич
Сахалин

Южно-Сахалинск, 27 апреля 2017, 11:46 — REGNUM  Уникальная природа Сахалина и Курил в опасности. За последние 18 лет островной регион утратил 21 особо охраняемую природную территорию. Пугающие цифры озвучили экологи на островном экологическом Совете, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе прошедшего в Южно-Сахалинске областного экологического Совета председатель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын озвучил цифры, вызывающие тревогу: за 18 лет в островном регионе исчезла 21 особо охраняемая природная территория регионального и местного значения, доля территорий, занятых ООПТ сократилась на 3,25%.

«Причины разные. Это и обычное равнодушие, разруха, так называемая «утрата значения», бюрократические проволочки и многое другое. Между тем, в регионе есть план расположения и развития ООПТ, согласно которому должно было появиться 19 новых ООПТ. Но за 18 лет восстановили лишь заказник «Восточный». Хотя на эти цели выделялось 232,5 миллиона рублей», — сообщил эколог.

Упрек председатель «Экологической вахты Сахалина» адресовал и островным чиновникам: «Огромные деньги тратятся на природный парк Монерон. Это, с одной стороны, замечательно. Но, с другой стороны, это делается в ущерб другим ООПТ. Это неправильно. У природы нет избирательной позиции — необходимо сберечь весь уникальный природный комплекс Сахалина и Курильских островов. К тому же, Монерон находится в зоне ответственности регионального Агентства по туризму, но попасть туда обычному туристу крайне затруднительно, а порой — просто невозможно».

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Разнятся и цифры, выделяемые на ООПТ: у чиновников они свои, у экологов — свои.

«В ходе экологического Совета начальник отдела организации деятельности ООПТ и биоразнообразия островного Минлесхоза Данила Дударев сообщил, что в 2016 году на развитие ООПТ из областного бюджета было потрачено 44,8 млн рублей. По нашим данным — 159 млн. И я думаю, что разницу, опять же, тратят на Монерон. При этом на 2017 год, объявленный годом экологии, в бюджете на эти цели предусмотрено всего 22 млн рублей», — рассказал Дмитрий Лисицын

Между тем, в Сахалинской области принята «Стратегия сохранения биоразнообразия Сахалинской области до 2025 года». Согласно этому документу, в регионе должно появиться 22 новых ООПТ общей площадью 240 тыс. гектаров. 10 уже существующих ООПТ рекомендовано увеличить на 50 тысяч гектаров.

«Не совсем понятно — как на столь скромные средства можно осуществить такой грандиозный проект. Но, в любом случае, главная формула сохранения биоразнообразия Сахалина и Курил затрат не требует и звучит очень просто: «Не навреди», — убежден Дмитрий Лисицын.

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Как сообщало ИА REGNUM, вмешательство человека в уникальную эко-сферу Сахалина и Курил давно вызывает серьезные опасения у экологов. В частности, масштабное строительство горнолыжного курорта «Горный воздух», по мнению защитников природы, может уничтожить не только уникальные краснокнижные растения, но и лишить жителей островной столицы чистой воды: реки Еланька и Рогатка находятся в зоне застройки. Еланька, по данным 2016 года уже носит следы загрязнения, та же участь может ожидать и Рогатку. При этом данные реки находятся выше уровня города, вода в городскую водопроводную сеть поступает «самотеком», строительство нового водозабора будет очень затратным, а жители Южно-Сахалинска уже сегодня испытывают проблемы с водоснабжением. Не меньший вред наносят природе и безответственные сахалинские рыбаки. Ежегодно выброшенные в море рыболовные сети, тралы калечат сивучей. Помочь морским зверям крайне проблематично — сивучи не переносят наркоз, а специалиста-ветеринара на островах нет.

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