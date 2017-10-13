Красная икра дорожает и может исчезнуть: добьем лосося до последнего хвоста

Южно-Сахалинск, , 07:55 — REGNUM Эксперты российского Рыбного союза пообещали россиянам подорожание красной икры к Новому году. Сахалин предупредил: икры и рыбы вообще может скоро не остаться, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперты отметили, что икра лососевых рыб подорожала в среднем с 1950 рублей до 3000, а к новогодним праздникам стоит ожидать еще более существенного роста цен на деликатес. Между тем на некогда богатом рыбой Сахалине 21 октября пройдет митинг «За реки, за рыбу, за будущее Сахалина!». Жители островного региона считают, что повальное браконьерство и безграмотная политика властей в сфере рыбного промысла поставили лососевых Сахалина на грань уничтожения.

В сентябре на Сахалине прошли пикеты, на которых люди требовали убрать с рек рыбоучетные заграждения — РУЗы. В ответ на это власти разрешили установку новых РУЗов.

«Число РУЗов на реках Сахалинской области достигло 20. Накануне Сахалинская областная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб разрешила установку еще двух рыбоучетных заграждений с правом изъятия в учёт промышленной добычи. РУЗы установлены на реке Куйбышевка и протоке, соединяющей озеро Большое Куйбышевское с Охотским морем (остров Итуруп)», — сообщил председатель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Традиционно установку РУЗов чиновники аргументировали тем, что они необходимы для недопущения переполнения нерестилищ и предотвращения заморных явлений. Благая цель, по замыслу чиновников, оправдывала средства. В ходе лососевой путины — 2017 РУЗы были установлены на 20 водоемах.

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«Вряд ли стоит напоминать, что путина 2017 года уже признана рекордно-провальной. Горбуши выловлено чуть больше 24 тыс. тонн. Это 62% от рекомендованного объема. Кеты выловлено 16 тыс. тонн. И это только 47% от рекомендованного объема. Но вакханалия под лозунгом «Добьем всего лосося до последнего хвоста!» на Сахалине продолжается. Установка РУЗов на реках с рыбоводными заводами продолжается. Сплошные загородки от берега до берега на пути идущего на нерест лосося! Правда, лов кеты пока продолжается, но ее подходы значительно ниже того, что обещала наука. Надежды достичь плановых показателей тают с каждым днем. Лососевые заводы Сахалина испытывают жесточайший дефицит икры для закладки на инкубацию. Впервые за многие годы не могут выйти на плановые показатели даже такие успешные в прошлом ЛРЗ, как Побединский и Буюкловский. В такой ситуации впервые принято решение завозить икру и молоки для заводов на Сахалин с Итурупа вертолетами. При этом 13 РУЗов установлены на реках, имеющих рыбоводные заводы», — продолжил Дмитрий Лисицын.

В 2015 году, когда путина оказалась пусть и не столь катастрофически, но тоже провальной, на реках Сахалина было установлено 19 РУЗов. Таким образом, сахалинская «анадромная» комиссия превысила свой собственный показатель 2015 года.

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21 октября в Южно-Сахалинске пройдет санкционированный митинг под лозунгом «За реки, за рыбу, за будущее!». Сахалинцы требуют от властей убрать РУЗы с рек, навести порядок в промысловой отрасли. Что же власти? Власти — реагируют.

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко, находясь в Москве, встретился с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. Они сообщили сахалинцам, что вместе будут работать над восстановлением популяции сахалинского лосося.

Особое внимание губернатор Сахалина уделил именно РУЗам, заявив, что изначально они служили научным целям, а в последние годы стали просто орудием лова, что увеличило промысловую нагрузку на красную рыбу. Губернатор подчеркнул, что правительству Сахалинской области совместно с Росрыболовством необходимо выработать меры для восстановления популяции сахалинского лосося.

Пока глава региона говорил все эти, безусловно, очень правильные слова в Москве, на сахалинских реках устанавливали дополнительные РУЗы.

Подобное «раздвоение» вызвало шквал гневных комментариев в сахалинских социальных сетях:

«Ну, уж эти навосстанавливают! У нас уже медведям есть нечего — они вон на людей нападают, в города выходят, в поселки!»

«Такого безобразия еще никогда не было! Газ, нефть качают с Сахалина, а люди сидят на электричестве! Рыбу вычерпали всю, да так, что нарушили природный баланс! Идем на митинг!»

«С Москвой нужно проработать законодательную базу касательно тех сахалинских олигархов, которые еще при Хорошавине завладели всеми реками и прочими водными объектами, вычерпавшими всю рыбу под ноль. По сути, новый губернатор, Кожемяко, не может с ними сам ничего сделать — только Москва и может помочь».

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Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина — 2017 на Сахалине оказалась самой провальной за всю историю островного региона. В сентябре в столице области прошли пикеты под лозунгами «Уберите РУЗы». Люди требовали от властей обратить самое пристальное внимание на гибнущую рыбопромысловую отрасль. Сахалинцы бьют тревогу по поводу махрового браконьерства, в том числе на совершенно запретных для промысла объектах, таких как памятник природы заказник «Северный», где, несмотря на решение суда, спокойно рыбачат браконьеры.