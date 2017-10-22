Ростов-на-Дону, 22 октября, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Сильный пожар, вспыхнувший на рынке «Атлант» в Ростове-на-Дону, локализован. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Mil.ru Пожаротушение

«В 15.21 (мск) объявлен ранг пожара №4, — говорится в сообщении. — В 17.31 (мск) пожар локализован на площади 1400 кв. м. Погибших, пострадавших нет».

Отмечается, что в настоящее время на месте ЧП работают более 200 человек и 76 единиц техники.

О причинах возгорания пока ничего неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Ростове-на-Дону произошел пожар на рынке «Атлант-сити». Известно, что сведения о пожаре поступили на пульт дежурного в 14:08 мск.

Читайте также: Пожар на рынке в Ростове-на-Дону: кто отомстил «Атланту»?

А также: В Ростове-на-Дону снова горит рынок