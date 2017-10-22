Пожар на рынке в Ростове-на-Дону: кто отомстил «Атланту»?

Ростов-на-Дону, , 17:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону продолжается борьба с пожаром на рынке «Атлант», который объял около 1 тыс. кв. м. По последним сведениям регионального управления МЧС, пламя тушат более 50 человек с помощью 17 единиц специальной техники. О погибших и пострадавших данных нет, передаёт ИА REGNUM.

Согласно распространённой Telegram-каналом Mash информации, в одном из торговых павильонов находятся баллоны с соляркой, и этому цеху уделено особое внимание во избежание взрыва.

Напомним, пожару присвоен четвёртый ранг сложности. О причинах возгорания не сообщается, но в социальных сетях интернет-пользователи живо обсуждают второй за последние две недели крупный пожар на рынке.

«Это злые поджигатели, опять незаметно среди бела дня выходного подожгли охраняемый рынок», — высказался один из ростовчан в одном из популярных городских сообществ.

«Сначала появился белый дымок, а потом, как-то сразу, в одно мгновение, повалил густой черный дым: весь рынок сейчас в нем, ничего не видно, народ в панике, многие предприниматели, которые там трудятся, уже уехавшие после рабочего дня домой, возвращаются, пытаются вывозить имущество. Боятся, что повторится история с «Темерником», где тоже выгорела четверть рынка. Многие вообще открыто говорят, что, мол, это «ответка» конкурентов оттуда: тогда обвиняли, что на «Темернике» устроили поджог из-за «Атланта», чтобы заставить торговцев перейти на новые площади этого рынка, а теперь вот народ заговорил о «мести», — цитирует очевидца событий «Комсомольская правда».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, поздним вечером 8 октября в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону пожар вспыхнул на крупнейшем рынке юга России — «Восточный», который жители привычно называют «Темерник». За небольшой промежуток времени огонь распространился на площади в 6 тыс. кв. м. Десятки огнеборцев смогли потушить пламя только спустя почти 12 часов. Контейнеры, в которых хранился товар, огонь испепелил. Торговцы понесли огромный ущерб, который оценивается десятками миллионов рублей.

Через три дня донские полицейские озвучили предварительную причину пожара и даже нашли виновных. Пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения со сварочным аппаратом, а главными подозреваемыми стали двое рабочих, укрепляющих контейнер терминала оплаты сотовой связи. Возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

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