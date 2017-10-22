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В Ростове-на-Дону снова горит рынок

Происшествия

Сообщения о жертвах или пострадавших пока не поступали

В Ростове-на-Дону снова горит рынок
Pexels
Пожар

Ростов-на-Дону, 22 октября 2017, 16:01 — REGNUM  В Ростове-на-Дону снова произошел пожар на рынке. Сегодня, 22 октября, стало известно, что загорелся рынок «Атлант-сити», расположенный на улице Индустриальная.

Сообщается, что сведения о пожаре поступили на пульт дежурного в 14:08 мск. По предварительным данным, горит один из павильонов рынка.

На место происшествия уже прибыли пожарные расчёты, которые приступили к тушению пожара. На данный момент пожару присвоен второй уровень сложности.

Стоит отметить, что это уже третий рынок, загоревшийся в Ростове-на-Дону в последнее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Ростове-на-Дону загорелся рынок «Батайск», а перед этим произошел сильный пожар на рынке «Восточный». При этом огонь на «Восточном» полыхал на площади в 6 тысяч квадратных метров.

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