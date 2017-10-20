Москва, 21 октября, 2017, 01:56 — ИА Регнум. В Москве завершил работу шестой международный форум «Открытые инновации». В 2017 году поставил рекорд по посетителям, собрав 18 200 участников из 98 стран. В течение трёх тематических дней, посвященных бизнесу, государству и обществу, состоялись выступления 650 спикеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный форум «Открытые инновации»

В рамках деловой программы форума и в пресс-центре было подписано 42 соглашения, в том числе 24 соглашения с участием фонда «Сколково». Часть соглашений касается инфраструктурных проектов на сумму в миллиарды рублей, например, построение в «Сколково» сети 5G, часть предполагает прямые денежные инвестиции на сотни миллионов рублей — соглашение между ВЭБом и ФРИИ на 200 млн рублей или соглашение между компанией IBS и «Венчурный Фонд Сколково — ИТ I» на 100 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный форум «Открытые инновации»

В работе форума принял участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, он открыл пленарное заседание «Цифровая экономика. Общество, бизнес, государство», посвященное национальным стратегиям и роли государства в цифровой экономике.

«Цифровизация не только меняет образ жизни людей, но и принципы работы традиционных отраслей экономики: энергетики, транспорта, машиностроения. Цифровая экономика окружает нас в прямом и переносном смысле. Смартфоны, мобильный интернет, общение в социальных сетях, e-commerce, электронные платежи — все это часть современного образа жизни. Обработка данных позволяет не только предсказывать поведение потребителей, но и строить новые бизнес-модели, которые трансформируют целые рынки», — заявил Дмитрий Медведев.

Работу первого дня форума открыли заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович и президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

«Открытые инновации» — реальная возможность для всех участников форума найти необходимые контакты и инвестиции. Правительство готово поддерживать инновации, обеспечивать устойчивый рост и стать партнёром для общества и бизнеса», — отметил Аркадий Дворкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Хедлайнером первого дня работы форума стал известный физик и футуролог Митио Каку, который выступил на панельной дискуссии «Прикладные квантовые технологии. Как меняется мир?» с прогнозом тех изменений, которые принесёт новая технологическая революция в ближайшие десятилетия.

«Развитие квантовых компьютеров позволит нам пересылать свои эмоции и чувства через сети. Новый интернет станет сетью, который будет связывать один человеческий мозг с другим без посредников», — подчеркнул Митио Каку.

В своём выступлении в рамках пленарного заседания «Цифровая экономика. Общество, бизнес, государство» председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма отметил, что электронная экономика сотрёт границы и позволит новому поколению найти свое место в меняющемся мире.

Практики развития интеллектуальных городских систем обсуждались во время партнерской конференции «Smart Cities. Россия — Сингапур» и панельных дискуссий, посвящённых роли государства и бизнеса в развитии «умных» технологий.

По словам первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова, опыт Сингапура важен для России прежде всего в области создания безопасной и комфортной городской среды, повышения качества услуг и жизни горожан. Российские мегаполисы активно перенимают стандарты по образованию и здравоохранению, принятые в уникальном городе-государстве.

Кульминацией заключительного дня «Открытых инноваций» стала пресс-конференция робота-андроида Софии, выступившей вместе с одним из своих создателей Беном Герцелем из компании SingularityNet. София ответила на вопросы журналистов и прокомментировала опасения Дмитрия Медведева относительно того, что искусственный интеллект может обнулить «мозги» человечества.

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Из вашей вчерашней речи я поняла, что вы думаете о потенциальных рисках использования роботов и искусственного интеллекта. Не могу не ответить на ваши опасения. Будучи человекоподобным роботом, могу с уверенностью сказать, что вам совершенно не о чем беспокоиться».

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный форум «Открытые инновации»

Перспективы мира киборгов и роботов обсудили участники паблик-толка «Человек дополненный. Супергерои меняют мир». Известный японский робототехник профессор Хироси Исигуро продемонстрировал собственного робота-андроида, который поприветствовал аудиторию.

«В будущем роботы станут частью жизни. Использование роботов уже переходит в практическую плоскость. Но мы можем создать человеко-роботическое общество», — считает профессор Исигуро.

Обладателем международной премии в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE 2017 за разработки в области наноматериалов и модификации поверхностей стал швейцарский учёный Михаэль Гретцель. Награду ему вручил председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

В мире сегодня идёт интенсивный поиск новых методов и материалов, которые могут повысить эффективность солнечной энергетики. Важно, что созданные благодаря работе Михаэля Гретцеля солнечные ячейки могут решать как стратегические, так и более повседневные задачи: от создания высокопроизводительных электростанций до подзарядки мобильных устройств. Разработка сегодняшнего лауреата — это так называемые перовскитные технологии, следующее поколение материалов для солнечных элементов. Очевидно, что с этими технологиями связано будущее солнечной энергетики», — отметил Анатолий Чубайс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс и Михаэль Гретцель

Добавим, в 2017 году на форуме было проведено 911 деловых встреч, что на 16% больше, чем в 2016 году. Работу «Открытых инноваций» освещали более 1000 представителей СМИ. 1500 человек посетили лаборатории и офисы резидентов.

Напомним, ежегодный форум «Открытые инновации» проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации. Партнёрами фестиваля традиционно выступают Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО», Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Внешэкономбанк. Главная задача форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.

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