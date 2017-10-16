ОАК вложит в «Венчурный Фонд Сколково-Индустриальный I» до 300 млн рублей

Москва, , 16:04 — REGNUM Объединённая авиастроительная компания вложит до 300 млн рублей в «Венчурный Фон Сколково — Индустриальный I». Соответствующее соглашение было подписано в ходе начавшего свою работу форума «Открытые инновации» в Сколково сегодня, 16 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подписи под соглашением поставили гендиректор «Сколково — Венчурные инвестиции» Василий Белов и президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Решение ОАК стать стратегическим инвестором из числа технологических госкомпаний представляется нам крайне важным знаком для всей индустрии. Наше партнерство свидетельствует о приходе на венчурный рынок конечных потребителей инноваций — крупных корпораций. Инвестиция через венчурные фонды является удобным инструментом для доступа к технологиям лучших стартапов на ранних стадиях и позволяет разделять риски с другими инвесторами», — отметил Белов.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович предварил подписание соглашения благодарностью в адрес Сколково за возможность для крупных корпораций начать инвестиции в венчурные проекты и в стартапы. Президент ОАК, в свою очередь, констатировал, что подписание соглашения — это стратегическая инвестиция и начало большого пути.

«Мы приняли решение начинать деятельность по инвестированию в малые инновационные компании совместно с опытными партнерами из РВК и «Сколково». Инвестиционный фокус «Венчурного Фонда Сколково — Индустриальный I» совпадает с теми направлениями, которые нужны для развития корпорации и наших технологий. Получив опыт в ходе этого партнерства, мы будем и далее разворачивать нашу систему управления инвестициями в инновации», — подчеркнул Слюсарь.

Напомним, инвестиционное товарищество «Венчурный Фонд Сколково — Индустриальный I» создано «Сколково — Венчурные инвестиции» и Российской венчурной компанией. ОАК станет первым стратегическим инвестором и партнером товарищества, которое будет инвестировать в российские стартапы с учетом интересов реализации «дорожных карт» Национальной технологической инициативы и стимулирования коммерциализации результатов разработок участников Фонда «Сколково» в области «Индустрии 4.0». Разработки касаются области новых материалов, беспилотных технологий, интеллектуальной энергетики, сенсорики, цифрового проектирования, аддитивных технологий, робототехники, предиктивной аналитики и других промышленных направлений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на стартовавшем форуме «Открытые инновации» вице-премьер РФ Аркадий Дворкович предложил устанавливать беспошлинный порог интернет-торговли в ЕАЭС не ниже €200.

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