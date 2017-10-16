В Москве обсудили болезнь Альцгеймера и квантовые технологии

Москва, , 22:22 — REGNUM Достижения квантовых технологий в скором времени позволят сохранить память людям с болезнью Альцгеймера, заявил профессор Городского университета Нью-Йорка, специалист в области теоретической физики Митио Каку на форуме «Открытые инновации» 16 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению футуролога, мы находимся в конце эры Кремниевой долины и вскоре сможем пересылать свои эмоции и чувства через сети, более того, новый интернет будет сетью, который свяжет один человеческий мозг с другим без посредников.

«Сегодня мы прекрасно знаем физику квантовых вычислений. В ближайшее время чипы появятся на нескольких атомах, работающих иначе, чем нынешние двоичные системы. Квантовые компьютеры, использующие наложение битов, будут гораздо более мощными, чем существующие вычислительные машины. Поэтому крупнейшие мировые корпорации, такие как Google и Microsoft, инвестируют в сверхпроводимость», — отметил футуролог.

В дискуссии «Прикладные квантовые технологии. Как меняется мир?», которая прошла в первый день работы Московского международного форума также принял участие заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович. По его словам, государство должно и будет финансово поддерживать фундаментальную науку и образование, которые важны для развития квантовых технологий.

«Правительство Российской Федерации создаст условия для взаимодействия государства, науки и бизнеса, используя различные инструменты поддержки и множество источников финансирования. Мы попытаемся реализовать конкретные проекты, выделяя то основное, что может привести к успеху на основе квалифицированной экспертизы», — подчеркнул Дворкович.

Участники дискуссии также отметили, что вторая квантовая революция, которая начнётся в ближайшее время, перевернет наш мир так же, как лазеры и транзисторы изменили мир во время первой квантовой революции. За последние годы проекты по квантовым технологиям вышли на совершенно новый уровень. Их внедрение непосредственным образом отразится на повседневной жизни человечества. Высокотемпературная сверхпроводимость позволит изменить принципы передачи электроэнергии на дальние расстояния. Сверхчувствительные магнитометры, основанные на квантовых эффектах, будут применяться в сверхточных системах навигации, что станет ключевым фактором для развития беспилотного транспорта. Квантовые сенсоры помогут разобраться в структуре синаптических связей головного мозга человека. Это сделает возможным лечение болезней, а в перспективе — создание искусственного сознания.

Добавим, разработки с применением квантовых эффектов находятся на активной стадии внедрения в экономические системы крупнейших технологических держав, в том числе и в России.

Напомним, основная цель форума «Открытые инновации» — развитие новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.

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