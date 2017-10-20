Нижний Новгород, 20 октября, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Обращение депутатов городской думы Нижнего Новгорода к врио губернатора Глебу Никитину с просьбой отложить на три года возвращение городу одноглавой системы управления не подействовало. Как и обещал, глава региона внес на рассмотрение регионального парламента законопроект об изменениях в закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород», передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Врио губернатора Глеб Никитин может столкнуться с сопротивлением со стороны «городских» депутатов

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Предлагаемые Никитиным поправки касаются избрания главы города, который также будет и главой администрации. Пока эти функции исполняют два человека.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, глава города будет избираться на конкурсной основе. В состав конкурсной комиссии в равных частях будут входить представители губернатора и депутаты городской думы.

Своих кандидатов могут предлагать как губернатор, так и думские фракции и депутатские группы, в которые входит не менее трети от общего числа депутатов.

После того, как конкурсная комиссия выберет самого подходящего кандидата, он должен быть утвержден городской думой.

Как сообщало ИА REGNUM, о своем намерении изменить систему муниципального управления в Нижнем Новгороде Никитин впервые заявил 12 октября 2017 года на встрече с депутатами областного Законодательного собрания.

По его словам, существующая в городе двуглавая система — глава города и глава администрации — доказала свою неэффективность и должна быть устранена в кратчайшие сроки.

Практически об этом же Никитин заявил на встрече с депутатами городской думы и даже представил им человека, который, по его мнению, должен возглавить город. Этим человеком оказался депутат Госдумы Владимир Панов.

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Слова губернатора были встречены городскими депутатами настороженно. Часть из них уверяла, что действующая двуглавая система доказала свою эффективность, и менять ее не стоит. Другие депутаты заявляли, что для смены системы управления не самое подходящее время, и предлагали перенести этот процесс на весну-лето 2018 года. Кроме того, они предлагали вернуть всенародные выборы мэра города.

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Никитин остался при своем мнении.

После встречи врио губернатора с депутатами в администрации города начались отставки. Со своего поста ушли глава администрации Сергей Белов и его первый заместитель Сергей Миронов.

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Глава города Елизавета Солонченко поспешила заявить, что «в существующих условиях Нижний Новгород во многом зависит от решений областного правительства», что «муниципалитет готов сделать всё, чтобы сохранить заданный темп развития города» и «если новый глава региона, назначенный президентом России, настаивает на кадровых решения, муниципалитет готов прислушаться».

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По мнению экспертов, при продвижении законопроекта об одноглавой модели управления в Нижнем Новгороде Никитин может столкнуться с сопротивлением групп бизнесменов и депутатов, объединившихся вокруг экс-мэра города Олега Сорокина.

Именно противостояние этого так называемого «городского лобби» и губернатора Валерия Шанцева стоило последнему его кресла главы региона и легло в основу межэлитного конфликта, который наблюдается в регионе в последние годы.

На сегодняшний день у Сорокина есть достаточно мощный ресурс для того, чтобы противостоять прохождению законопроекта на областном уровне и выборам конкретного кандидата на уровне городской думы.