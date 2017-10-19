Оказалось, что отставка сити-менеджера необходима Нижнему Новгороду

Нижний Новгород, , 16:16 — REGNUM Отставка главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова необходима для продолжения нормального развития города. Об этом заявила глава города Елизавета Солонченко, сообщим, что она уже приняла отставку Белова и его первого заместителя Серега Миронова.

По ее словам, в существующих условиях Нижний Новгород во многом зависит от решений областного правительства: «Все вы увидели, что за последние полгода слаженной работы, какие большие изменения происходят. За этот год отремонтировано столько же дорог, сколько за последние пять лет. Строятся детские сады. В рамках программы «Комфортная городская среда» ведутся работы по ремонту дворов, идет долгожданная реконструкция Нижневолжской набережной. И все это только начало. Муниципалитет готов сделать все, чтобы сохранить заданный темп развития Нижнего Новгорода».

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«И если для этого необходимы будут определенные перемены в администрации города, в систему управления городом, если новый глава региона, назначенный президентом России, настаивает на кадровых решениях, видит систему управления гордом в той или иной форме, то конечно же я, как глава города, и весь наш муниципалитет готовы прислушаться, — заявила Солонченко. — Только в этом случае можно рассчитывать на дальнейшее конструктивное сотрудничество городской и областной власти. На благо Нижнего Новгорода. Нижегородцев».

Пи этом она отметила, что кадровые изменения в администрации никак не скажутся на жизни горожан: «Город продолжает плановую подготовку к зиме. Все заявленные ранее проекты по благоустройству будут реализованы. Он находятся на постоянном, ежечасном контроле».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и его первый заместительСергей Миронов написали заявление об уходе по собственному желанию.

Они стали первыми, кто покидает мэрию Нижнего Новгорода после того, как новый врио губернатора Нижегородской областиГлеб Никитин заявил о грядущей реформе системы управления городом.

Ожидается, что в ближайшее время пост главы администрации может занять ставленник Никитина, депутат ГосдумыВладимир Панов.

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