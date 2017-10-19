Добровольно на выход: нижегородские чиновники покидают мэрию

Нижний Новгород, , 13:39 — REGNUM Шансы на реализацию идеи врио губернатора Глеба Никитина по изменению модели управления в Нижнем Новгороде, в штыки принятые депутатами городской думы, растут с каждым днем. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, первым свой пост решил покинуть глава администрации Сергей Белов.

Решению Белова о том, что необходимо срочно оставить пост по собственному желанию, поспособствовала однодневная командировка в Москву, состоявшаяся на следующий же день после рабочей встречи Никитина с депутатами городской думы. По ее итогам Белов, ранее туманно размышлявший перед журналистами о своем будущем, принял твердое решение поискать себе другую работу.

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Как сообщают источники в нижегородском кремле, следом за Беловым аналогичное решение принял его первый заместитель Сергей Миронов, днем ранее успевший заявить, что в настоящий момент смена власти в городе станет болезненным и неэффективным шагом.

На ближайшее время исполняющим обязанности главы администрации станет замглавы Наталья Казачкова. Скорее всего — временно. Велики шансы на то, что место это готовится для Владимира Панова, которого Никитин уже представил депутатам гордумы в качестве одного из кандидатов на пост главы города при переходе на одноглавую модель управления МСУ.

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Теперь Панову, чтобы занять пост главы администрации, необходимо получит согласие конкурсной комиссии, состоящей в равных частях из депутатов городской думы и представителей губернатора. После этого кандидатуры Панова и других кандидатов, если таковые найдутся, должны быть вынесены на рассмотрение городской думой.

В экспертном сообществе ждут противостояния врио губернатора и городской думы. Тем более, что подобный опыт у депутатов уже имеется. В 2015 году губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев так и не смог провести через гордуму Нижнего Новгорода инициативу о возвращении одноглавой модели управления.

Как сообщало ИА REGNUM, увольнение чиновников администрации Нижнего Новгорода напрямую связано с анонсированной врио губернатора Глебом Никитиным перекройкой модели управления городом.

Назначенный на свой пост в конце сентября Никитин счел, что двуглавая модель управления (глава города и глава городской администрации) не соответствует тем целям и задачам, которые необходимо решать городу.

Никитин заявил о том, что городу необходимо перейти на одноглавую модель, при котором функции главы города и главы администрации будет исполнять один человек, выбираемый по конкурсу.

Депутаты городской думы, особенно входящие в лобби, сформированное бывшим главой города Олегом Сорокиным, встретили эту новость негативно и постарались всячески затянуть процесс.

Некоторые из них на встрече с Никитиным заявили, что действующая модель эффективна и менять ее не стоит. Другие предложили отложить административную реформу на период после выборов президента и рассмотреть вопрос о переходе к одноглавой модели с возвращением прямых выборов мэра.

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Видимо, не услышав слова Никитина о том, что административную реформу необходимо провести в кратчайшие сроки, городская дума решила направить обращение к главе региона, в котором предлагается отложить реформу до тех пор, пока не истекут полномочия действующего созыва, то есть до 2020 года.

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