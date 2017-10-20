Москва, 21 марта, 2012, 22:38 — ИА Регнум. Лидеры инициативной группы по проведению в Молдавии референдума о присоединении к Таможенному союзу России-Белоруссии-Казахстана ожидают противодействия властей в организации и проведении плебисцита. Об этом заявил вечером 20 марта в эфире интернет-передачи "Прилюдно" председатель инициативной группы, лидер Социал-демократической партии Виктор Шелин .

По его словам, власть может прибегнуть к использованию "всех мыслимых и немыслимых механизмов, чтобы запретить референдум". "Вот тогда я уже с этим народом, который соберет 200 тысяч подписей, приду и снесу эту власть. Снесем, элементарно снесем. У нас будет аргумент", - заявил Шелин. По его словам, аргументы сторонников присоединения Молдавии к Таможенному союзу в данном случае будут более весомыми, чем у коммунистов, которые "выводят людей на площадь, потому что просто хотят вернуться во власть".

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2012 года в Кишиневе прошло собрание инициативной группы по организации в Молдавии референдума о присоединении к Таможенному союзу России-Белоруссии-Казахстана, а также к договорам об учреждении Евразийского экономического сообщества. Организаторы плебисцита утвердили предполагаемую дату его проведения - 18 ноября 2012 года. По их планам, в случае успеха референдума, Молдавия может войти в Таможенный союз с 1 января 2013 года.

Стоит отметить, что согласно данным последнего из проведенных в Молдавии опросов "Барометр общественного мнения" от ноября 2011 года, 60,5% граждан Молдавии считают, что главным стратегическим партнером страны должна быть Россия, в то время как лишь 23% видят в этой роли ЕС. А в случае если бы гражданам Молдавии предложили выбрать между интеграцией в ЕС и вступлением в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, то 46% предпочли бы Таможенный союз, и только 34% - вступление в ЕС.