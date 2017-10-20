Москва, 20 октября, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Российская Федерация не планирует присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сообщил на Московской конференции по нераспространению глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого обнародованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы не намерены присоединяться к ДЗЯО, — говорит министр. — Его сторонники, включая, например, получившую недавно Нобелевскую премию мира организацию «Международная кампания по запрету ядерного оружия», видимо, руководствуются благой в их понимании целью — обеспечить скорейший запрет на ядерное оружие».

При этом глава МИД РФ отметил, что полная ликвидация ядерного вооружения возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения «при условии обеспечения равной и неделимой безопасности для всех».

«Представленный же к подписанию документ о запрещении ядерного оружия далек от этих принципов, игнорирует необходимость учитывать все факторы, влияющие сегодня на стратегическую стабильность», — говорит Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля текущего года участники конференции ООН по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия после переговоров на заседании в Нью-Йорке согласовали текст конвенции о полном запрете ядерного оружия.

Подписавшие документ страны обязуются не испытывать, не производить, не разрабатывать, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также применять их или угрожать их применением.

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