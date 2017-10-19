Путин: США нарушают свои обязательства по ликвидации химического оружия

Сочи, Краснодарский край, , 18:42 — REGNUM США фактически не исполняют взятых на себя обязательств по ликвидации своего оружия массового уничтожения, заявил 19 октября президент России Владимир Путин на Валдайском форуме в Сочи.

Президент России напомнил, что Вашингтон сам инициировал конвенцию о запрещении химического оружия и международной безопасности, а теперь сам же ее и не выполняет.

США передвинули сроки ликвидации своего химического оружия с 2007 на 2023 год и на данный момент остались единственным и самым мощным обладателем этой разновидности оружия массового поражения.

Кроме того, Вашингтон вышел в 2002 году и из договора по противоракетной обороне.

Не меньшую тревогу вызывает и ситуация с выполнением обязанностей США по соглашению в сфере оружейного плутония. Если Россия ратифицировала договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний еще 17 лет назад, то Вашингтон не сделал этого до сих пор.

«Для государства, провозглашающего себя чемпионом в области нераспространения и контроля над вооружениями, это несолидно», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, ИА REGNUM ведет прямую трансляцию с Валдайского форума в Сочи.

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