Путин: Россия стремится к ядерному разоружению

Сочи, Краснодарский край, , 23:05 — REGNUM Российская Федерация хочет всеобщего ядерного разоружения и будет к этому стремиться. Об этом сегодня, 19 октября, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай», который проходит в Сочи.

«На вопрос возможно ли ядерное разоружение или нет, я скажу: да, это возможно. Хочет ли Россия всеобщего ядерного разоружения или нет? Ответ тоже утвердительный: да, хочет и будет к этому стремиться», — сказал президент России.

При этом Путин отметил, что в современном мире, высокотехнологичные государства развивают другие виды вооружений, которые гораздо точнее и по своей разрушительной силе немного уступающие ядерным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия не присоединиться международному Договору о запрещении ядерного оружия, так как документ «противоречит национальным интересам России и российскому видению того, как следует продвигаться по пути ядерного разоружения».

Как заявил глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов, РФ не будет разоружаться в одностороннем порядке.

«Сокращение ядерных арсеналов происходит не в вакууме, а в условиях современного мира, который очень далек от совершенства. Он становится все более турбулентным, конфликтным и непредсказуемым. Поэтому мы призываем подходить к задаче ядерного разоружения более трезво и реалистично. Себе в ущерб разоружаться никто не будет», — заявил Ульянов.