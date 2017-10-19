Тбилиси, 19 октября, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к населению страны и призвал всех идти на выборы и принять участие в голосовании, которое, по его словам, пройдет в свободной и справедливой обстановке. Специальное заявление премьер сделал на заседании правительства Грузии 19 октября.

Mohammad Hassanzadeh Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

По словам Квирикашвили, нынешнее правительство осуществило целый ряд демократических реформ и сделало все для предотвращения насилия, фальсификаций и иных нарушений в ходе избирательных процессов.

«Хочу отметить, что предвыборный процесс был беспрецедентно мирным, все избирательные субъекты имели возможность проведения свободной, мирной избирательной кампании», — отметил премьер-министр.

Георгий Квирикашвили обратился к государственным структурам, политическим партиям и всему обществу с призывом вместе провести предстоящие местные выборы так, чтобы они стали еще одним шагом Грузии на пути утверждения европейской демократии.

«Призываю государственные ведомства не давать никому повода обвинять нас в использовании административных ресурсов. Обращаюсь к нашим сторонникам и хочу еще раз напомнить им, что наша сила именно в уважении чужого мнения. В этом большое значение тех изменений, которые мы произвели в стране после 2012 года», — заявил Георгий Квирикашвили.

Премьер обратился к правоохранительным органам и призвал их выявлять и пресекать любые факты насилия, чтобы никому не дать повод «очернить» предстоящие выборы.

«Верю, что наше население по достоинству оценивает ту большую трансформацию, которую мы произвели в стране. Я уверен, что созданная «Грузинской мечтой» совершенно иная демократия будет должным образом оценена нашим населением, как это происходило на всех выборах последнего времени», — подчеркнул Квирикашвили.

Премьер еще раз призвал всех идти на выборы и выразить свою волю, так как, по его словам, это крайне важно для дальнейшего развития страны.

Напомним, что на 21 октября в Грузии назначены выборы в органы местного самоуправления. Для участия в этих выборах ЦИК зарегистрировал 22 политические партии, пять избирательных блоков и одну инициативную группу.

Смена власти в Грузии путем выборов произошла 1 октября 2012 года, когда созданная олигархом Бидзиной Иванишвили коалиция «Грузинская мечта» неожиданно для многих одержала победу над партией Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», получила большинство в парламенте и сформировала новое правительство. Тем не менее, окончательно отстранить ЕНД от власти коалиции Иванишвили не удалось, и нынешние и бывшие соратники Саакашвили по-прежнему представлены в парламенте Грузии и органах местного самоуправления. По всем опросам общественного мнения, проведенным грузинскими и зарубежными исследовательскими организациями перед предстоящими местными выборами, «Единое национальное движение» и отделившаяся от него в конце прошлого года «Европейская Грузия» и на этих выборах имеют реальные шансы на места в органах местного самоуправления.

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