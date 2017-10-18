Больше всего пожертвований перед выборами получила «Грузинская мечта»

Тбилиси, , 11:11 — REGNUM Больше всего пожертвований от физических и юридических лиц перед предстоящими в Грузии выборами в органы местного самоуправления получила правящая партия «Грузинская мечта». Соответствующий отчет опубликовала Служба государственного аудита Грузии.

Согласно данным службы, за период с 1 июля до 15 октября текущего года зарегистрированные на участие в выборах партии получили в общей сложности около 13 млн лари (примерно $5,2 млн). Львиная доля этой суммы, более 11,6 млн лари, досталась правящей партии. Остальные политические субъекты в сумме не набрали и десятой части общей суммы пожертвований.

Тем не менее, второе и третье место по размерам «денежной помощи от сторонников» заняли бывшие и нынешние соратники экс-президента Михаила Саакашвили. «Европейская Грузия» (отделившаяся от ЕНД в конце прошлого года часть лидеров) получила более 931 тысячи лари, а «Единому национальному движению» досталось свыше 108 тысяч лари.

Служба госаудита приводит и сравнение размеров пожертвований, полученных разными партиями перед выборами 2014 года и нынешними выборами. В 2014 году, перед выборами в органы местного самоуправления, политические субъекты получили в общей сложности более 3 млн лари пожертвований. Из них свыше 2,6 млн досталось «Грузинской мечте», объединявшей в тот период шесть политических партий. «Единое национальное движение» получило лишь около 12 тысяч лари, «Альянс патриотов» — до 97 тысяч лари, остальные политические субъекты (которые не перечисляются) — до 316,6 тысяч лари.

Большая разница отмечается и в расходах, произведенных политическими субъектами перед выборами 2014 и 2017 года. В 2014 году общая сумма расходов составляла более 4,9 млн лари, из которых до 2,3 млн лари произвела «Грузинская мечта», до 1,5 млн лари (несмотря на скудные (12 тысяч лари) пожертвования) потратило тогда «Единое национальное движение», немногим более 70 тысяч лари составили расходы «Альянса патриотов», а более 1,2 млн лари потратили остальные политические субъекты.

Перед нынешними выборами политические партии произвели расходы на общую сумму свыше 8,8 млн лари. Из них до 7 млн лари потратила «Грузинская мечта», свыше 202 тысяч лари (что также превышает полученные пожертвования) израсходовано «Единым национальным движением», расходы «Европейской Грузии» достигли 647 тысяч лари, а расходы «Альянса патриотов» превысили 507 тысяч лари (что также больше полученных ими в предвыборный период пожертвований).

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 21 октября. На участие в этих выборах в ЦИК Грузии зарегистрированы 22 политических партии, пять избирательных блоков и одна инициативная группа.

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