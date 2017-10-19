Казань, 19 октября, 2017, 11:18 — ИА Регнум. В отношении крупного акционера двух обанкроченных банков Татарии Арбитражный суд РТ 19 октября ввёл наблюдение, признав банкротом. Иск к ООО «Новая нефтехимия» был подан конкурсным управляющим ПАО «Татфондбанк», в котором ответчик владеет 17,36%. В «Татагропромбанке», признанном банкротом в мае 2017 года, ООО имеет 46,58%, а «Тимер банком» банкрот владеет на 100%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Daniel_B_photos Суд. Молоток

Иск был подан 24 августа 2017 года, сумма исковых претензий — 161 499 000 рублей.

По данным ЦБ РФ, конечным владельцем ООО «Новая нефтехимия» является экс-председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин. Последний следственными органами обвиняется в совершении преступлений по двум уголовным статьям ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Ему уже предъявлено 19 эпизодов, но расследование уголовного дела продолжается.

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Отдельно расследуется дело о выводе средств из «Татфондбанка». В одном из эпизодов фигурирует и ООО «Новая нефтехимия».

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Новая нефтехимия» создано путём реорганизации другого юрлица 18 апреля 2008 года. Уставной капитал составляет 4 350 832 270 рублей. Учредители — ООО «Газовик», ООО «Траверз компани», ООО «Аида-Р» и кипрская компания «Панмир Сервисез Лимитед». Основной вид деятельности — вложение в ценные бумаги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ТФБ, лишившись лицензии 3 марта 2017 года, был признан банкротом 11 апреля. Размер его признанных обязательств перед кредиторам к началу осени 2017 года превысил 547,47 млрд рублей. На момент отзыва лицензии доля республики в ТФБ прямо и косвенно была порядка 41%.

Проблемы «Татфондбанка» потянули за собой другие банки Татарии, состоящие с ним в одной неформальной банковской группе. В частности, остался без лицензии и в итоге признан банкротом «Татагропромбанк».

Всего с начала 2017 года в регионе были признаны банкротами шесть банков и один, «Тимер банк», взят под временное управление для недопущения банкротства.

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