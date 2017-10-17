Банкрот, которому задолжали 675 млн рублей: уголовное дело «Татфондбанка»

Казань, , 05:41 — REGNUM Фигурант одного из эпизодов уголовного дела экс-управляющего обанкроченного «Татфондбанка» (ТФБ) продаёт с торгов два участка в Казани для организации стоянки теплоходов и подсчитывает свои долги. Сумма дебиторской задолженности перед ООО «Аида и Д», обанкроченным по иску другого проблемного банка, превышает 675,75 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Торги на повышение по продаже земли, организованные ООО, повторно пройдут 2 ноября. По данным с публичной кадастровой карты, оба лота расположены в районе острова Локомотив, входящего в состав Вахитовского района Казани. Их целевое назначение — для размещения и эксплуатации объектов морского, внутреннего водного транспорта, а по документам — для организации стоянки теплоходов. Площадь первого лота 2 210 кв. м, а начальная цена — 9,666 млн рублей при кадастровой цене 16 521 230,7 рубля. Второй лот имеет площадь 2 790 кв. м и начальную цену 11,817 млн рублей при кадастровой — 20 442 804,3 рубля.

ООО «Аида и Д» создано 30 мая 2002 года в посёлке Лесхоз Сабинского района Татарии. С 27 марта 2017 года компания, которая проходит фигурантом уголовного дела некогда крупнейшего банка республики, находится в стадии ликвидации. Учредители — ООО «Практика аудита» (находится под конкурсным управлением), ООО «Интент», ООО «Призма» и кипрская компания ELEVANI ENTERPRISES LIMITED. У ООО «Аида и Д» имеется три «дочерних» компании: ООО «Концерн «Белый ветер» (13 января 2017 года деятельность прекращена), ООО «Текстильторг» (23 августа 2013 года ликвидировано) и ООО «Аида-Финанс».

Размер уставного капитала ООО «Аида и Д» — 376,615 млн рублей, основной вид деятельности — вложение в ценные бумаги.

Следственные органы считают, что 24 декабря 2014 года ПАО «Татфондбанк» выдало ООО «Аида и Д» без залога и поручительства кредит на сумму 133,7 млн рублей. Из них на расчётный счёт ООО были перечислены 60 млн рублей, которые «сразу были переведены на счет ООО «Новая Нефтехимия», которое в этот же день перечислила деньги ООО «Аида и Д».

"Далее 40 млн рублей из полученной суммы ООО «Аида и Д» перечислило на счет члена Совета директоров ПАО «Татфондбанк» Мусина, которые он использовал по своему усмотрению. Аналогичным образом, 15 января 2015 года Мусиным были присвоены кредитные средства ПАО «Татфондбанк» в размере 40 млн рублей, выданные ООО «Аида и Д» в качестве очередного транша, полученного 14 января 2015 года по договору кредитной линии», — сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

ООО «Новая нефтехимия» является основным акционером обанкроченного «Татагропромбанка» (46,58%) и «Татфондбанка». В последнем доля общества составляет 17,36%.

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Отметим, ООО «Аида и Д» было признано банкротом в марте 2017 года по иску ПАО «Тимер банк», который для недопущения банкротства на сегодня находится под временным управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Сумма претензий истца составила 71,13 млн рублей. В отношении ответчика установлено конкурсное производство. Следующее заседание по делу назначено на 5 декабря 2017 года.

В начале октября 2017 года прошло очередное заседание комитета кредиторов ООО. В рамках него было принято решение обязать конкурсного управляющего представить к следующему заседанию отчёт о приведённых мероприятиях по взысканию дебиторской задолженности в размере более 675,75 млн рублей. А также управляющий должен предоставить информацию о состоянии задолженности ООО «ТФБ Холдинг» и ООО «ТФБ Аналитика», и провести повторную оценку доли общества в уставном капитале ООО «Аида-Финанс».