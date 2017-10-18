Киев, 18 октября, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Митингующие у Верховной Рады Украины развернули палаточный лагерь, организовали штаб, полевую кухню и возвели первую баррикаду, передает 18 октября украинский телеканал ТСН. Расходиться протестующие не собираются и будут добиваться снятия с депутатов неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и более прозрачной процедуры выборов.

spoilt.exile Вечный майдан

Палаточный городок был разбит 17 октября в двух частях правительственного квартала Киева — около сотни палаток протестующие поставили у здания Рады и еще несколько десятков в Мариинском парке.

Утром 18 октября около палаточного городка были усилены меры безопасности. Порядок в правительственном квартале обеспечивают около 3 тысяч полицейских и военнослужащих нацгвардии Украины. По словам начальника ГУ Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, количество правоохранителей может меняться в зависимости от текущей обстановки.

Для защиты от возможного штурма силовиками митингующие возвели баррикаду на улице Грушевского. По мнению организаторов протестной акции, баррикада позволит защитить активистов нового «майдана» от новых столкновений с полицией.

«Одновременно с появлением баррикады заработала завезенная ранее полевая кухня — активистов кормят гречкой с тушеным мясом. Люди продолжают обустраивать временное жилье и устанавливать новые палатки», — сообщает телеканал.

Полевую кухню — котлы, столы и продукты — завезли к стенам парламента накануне. Такая кухня позволит обслуживать до тысячи человек, а сейчас борщом, пловом и квашеной капустой активисты готовы угощать охраняющих порядок сотрудников полиции и нацгвардии Украины.

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По итогам первого дня протеста пресс-служба полиции столицы Украины сообщила о четырех пострадавших.

«Во время массовых мероприятий возле Верховной рады Украины пострадали четыре человека, среди них работник полиции. 26-летний полицейский роты особого назначения и 64-летний житель Ивано-Франковской области с травмами различной степени тяжести госпитализированы в стационар. Остальным двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте», — говорится сайте полиции Киева.

Кроме того, по факту беспорядков столичными правоохранителями были возбуждены три уголовных дела по статьям: «угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа», «грабеж» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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Президент Украины Петр Порошенко «с пониманием» отнесся к митингу у Рады. Он назвал происходящее «чрезвычайно важным методом демократии», и призвал правоохранительные органы «не допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события 31 августа (2016 года — прим. ИА REGNUM ), которые привели к гибели 4 нацгвардейцев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый украинский протест начался 17 октября в центре Киева возле здания Верховной Рады.

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Лидер нового «майдана», как его окрестили СМИ, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал собравшихся потребовать отставки президента Порошенко, потому что пока тот находится у власти, в стране «не будет прогресса, борьбы с коррупцией».

«Будет нищета, унижение, эмиграция украинцев, особенно молодежи, будет падение престижа Украины, распродажа денег, выделяемых на войну», — заявил Саакашвили.

На данный момент здание Рады остается под охраной бойцов нацгвардии и киевской полиции. Ранее председатель украинского парламента Андрей Парубий призвал митингующих обеспечить свободный вход в Раду, потому что у него там запланирована встреча с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Преки.