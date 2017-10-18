Третий майдан в Киеве: «нет команды из США провести легитимацию переворота»

Киев, , 13:20 — REGNUM Сегодня, 18 октября, в Киеве продолжается митинг сторонников бывшего губернатора Одесской области, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Его поддерживают представители Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко, радикалы «Национального корпуса», депутаты от «Самопомощи» Егор Соболев и Семен Семенченко, бывшие бойцы батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По состоянию на 12.00 под стенами Рады собралось до 500 человек. За прошедшую ночь они установили до 60 палаток. На проезжей части улицы Грушевского развернута полевая кухня. Также на проезжей части митингующие группами греются у небольших переносных печек. Активисты требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд. По состоянию на утро среды правоохранителей примерно столько же, сколько и митингующих. Правоохранители не проводят аресты и свободно пропускают людей на митинг. Ситуация у Рады относительно стабильная.

«Ситуация на месте проведения массовых мероприятий контролируемая. Количество полиции и военнослужащих Нацгвардии достаточное для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений», — отмечается 18 октября в сообщении МВД Украины.

Тем не менее, прошлой ночью радикалы «Автомайдана» осуществили визит к резиденции президента Петра Порошенко в Козине (Киевская область). В частности, активист «Автомайдана» Серей Коба опубликовал на своей странице в Фейсбук фото скопления силовиков у президентской резиденции.

«Мы уже у Порошенко! И я Вам скажу что конфета уже поспела! Войско тут, наверное, больше чем в АТО. Пора собирать колонну. Все, как и три года назад, они выводов не сделали, а мы уже знаем, как действовать! Вперед! P.S. Скоро будет видео того, что здесь происходит», — написал ночью Коба.

Примечательно, что главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука сообщил о раздаче денег митингующим — 500 грн (18 долл).

«В подворотнях центральных улиц Киева в обед собираются пенсионеры группами. Отдают зеленые бумажки, которые называются «жетоны», взамен им выдают деньги. Выдающие бегают в Кафе «Бочка». В Кафе сидят «раздающие». Все организовано как Часы. Интересно, откуда столько налички? Купюры по 500 гривен у мужика за соседним столом. Кто платит? Ваши версии», — пишет Мацука в Фейсбук.

Украинский эксперт, главный редактор Всеукраинского журнала «Украинский волонтер» Геннадий Березовский считает, что для президента Порошенко началась «эра страха».

«Для Порошенко с сегодняшнего дня началась эра его личного страха, которая закончится лишь с окончанием его политической жизни и, возможно, эмиграцией. Потому что самым важным сегодня было то, как силовики реагировали на протестующих. Практически никак не реагировали. Все изменилось. Даже если будет приказ, в чем я очень сомневаюсь, то не найдется желающих подставляться будь-то за шоколадного, будь-то за кого-либо другого. Нет уже тех «элитных псов» Януковича, готовых за надбавки и статус бить и убивать. Депутатам БПП стоило бы задуматься о своем будущем. Неприкосновенность для них давно кончилась по факту… Сегодняшний день полезен для Порошенко. Судя по его речевым оборотам типа «моя армия», «мой план», «я, я, я…» — у него развился комплекс мессии», — добавил Березовский в Фейсбук.

Кроме того, украинский политолог, президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук напоминает, что за митингом в Киеве стоит не Саакашвили, а Тимошенко.

«Я бы обратил внимание на отсутствии Тимошенко на акции Саакашвили. Что это значит? Первое — акция не санкционирована Госдепом. Второе — Тимошенко научилась на своей крупной ошибке с совместным с Саакашвили «прорывом» границы, где она была на подтанцовке у клоуна. И сама опустилась до его уровня. Третье — Тимошенко пока дистанцируется от протестов Саакашвили, наблюдая за реакцией общества и их дальнейшим развитием. Если понадобится — она всегда там появится. Если все окажется фарсом — то пятно позора на нее не упадет. Да и понятно, что Тимошенко не может ужиться с Саакашвили по формату. Должен быть один лидер протестов — именно Тимошенко, которая и идет в президенты», — напомнил Корнейчук.

При этом он отметил возросшую роль министра МВД Украины Арсена Авакова.

«Акция Саакашвили с недомайданом и перед этим марш радикалов значительно повысили акции Авакова в политических торгах с Порошенко. Теперь безопасность президента и его власти полностью зависит от полиции и Нацгвардии. А проще говоря — от воли министра МВД. Ведь в любой момент Аваков может дать команду пропустить митингующих к той же Банковой. Как Аваков сделал с «прорывом» Саакашвили, которому не мешал. Или Аваком может подключить к акции Саакашвили подконтрольный Нацкорпус, когда понадобится радикализация событий. И эта ситуация отличается от зимы 2013−2014 годов, когда глава МВД был подконтролен Януковичу. Понятно, что Авакову пока не выгодно сносить власть Порошенко. Или Раду. Нет команды из Вашингтона, которая позволит провести легитимизацию переворота», — считает Корнейчук.

В свою очередь директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что «Украина просыпается» на третий майдан.

«17 октября 2017 года произошло первое, после Майдана 2014 года, массовое выступление протестующих против политики президента Порошенко… Внешне власти удалось удержать ситуацию под контролем. Но политические последствия крайне негативны. Страна делает выводы, и они не в пользу властей — это первый политический эффект от протестных выступлений 17 октября. Получается, что политики, получившие власть в результате победы Майдана, настроены решительно сохранить эту власть любыми средствами. Власть показала, что не собирается вступать в дискуссию или представлять чьи-либо интересы кроме собственных. Это приведет к сдвигу в общественном мнении о политической ценности и легитимности нынешних политиков, стоящих у власти. Особенно президента Порошенко», — пишет Небоженко в Фейсбук.

Он назвал Саакашвили «спусковым крючком» протеста.

«Уникальность ситуации в том, что Саакашвили не лидер политического движения, а триггер — «спусковой крючок» и модератор протестных настроений. Его функция в запуске протестных акций и привлечение к ним все новых и новых участников различных политических сил. И политическая проблема президента Порошенко в том, что Саакашвили не собирается занять его место во власти… В Украине появились сразу три политические оппозиции. Первая — несистемная протестная уличная оппозиция. Вторая — открытая парламентская оппозиция нынешнему политическому курсу. И третья — это скрытая оппозиция президенту Порошенко среди чиновников внутри самой исполнительной власти. Если конфликт будет развиваться, то все три вида оппозиций начнут взаимодействовать и сотрудничать. Как это было и в начале Майдана», — считает Небоженко.

Украинский политолог Алексей Кузнецов также признает, что за организацией протеста стоит лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Михо-майдан вчерашних глав СБУ, прокуроров и прочих «новых лиц» экстремистов из Рады — гнилой проект в интересах Юли. Если пару дней не будет насилия — миха пшик выдохнется. Шоколадный режим лузеров менять надо, на выборах, а не развалом Украины… Спокойствие, только спокойствие!», — призвал Кузнецов в Фейсбук.

В то же время украинский политолог Дмитрий Джангиров прогнозирует, что страна не переживет очередного майдана и смещения президента Порошенко.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Рады лидер партии «Рух новых сил» Саакашвили вывел на акцию протеста более 2 тыс человек. Вечером между протестующими и правоохранителя произошли потасовки. По данным Нацполиции Украины, пострадали трое протестующих, один полицейский был госпитализирован.