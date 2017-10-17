Саакашвили: «Пока есть Порошенко, не будет прогресса»

Киев, , 14:12 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл на митинг возле здания парламента Украины в центре Киева. Об этом передает во вторник, 17 октября, РИА «Новости».

Во время выступления перед митингующими политик заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции разработают «новый план действий».

«Пока есть Порошенко, не будет прогресса, борьбы с коррупцией, — заявил Саакашвили. — Будет нищета, унижение, эмиграция украинцев, особенно молодежи, будет падение престижа Украины, распродажа денег, выделяемых на войну».

Экс-президент Грузии также добавил, что Украину при Порошенко ждут «новые смерти, новые несчастья».

Напомним, 17 октября 2017 г. пресс-служба МВД Украины сообщили, что возле здания парламента Украины в Киеве митингуют несколько тысяч человек.

Читайте также: Депутат Парасюк и экс-министр обороны Гелетей устроили потасовку

Читайте также: МВД Украины: Около двух тысяч человек митингуют у здания Рады