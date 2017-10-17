Порошенко «с пониманием» отнесся к митингу у Рады

Киев, , 15:28 — REGNUM К митингу людей у Верховной Рады Украины и требованиям одних депутатов от других принять законопроекты нужно относиться с пониманием, потому что это важный метод демократии, заявил президент Украины Петр Порошенко 17 октября в ходе пресс-конференции с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой.

Она поинтересовалась, почему митингуют люди и почему одни депутаты парламента требуют от других принятия законов на митинге.

«Это является чрезвычайно важным методом демократии, я с пониманием отношусь к акциям и с уважением к их участникам. Но мне очень важно и я требую от всех правоохранительных органов обеспечить мирный характер акций. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события 31 августа (2016 года — прим. ИА REGNUM ), которые привели к гибели 4 нацгвардейцев «, — цитирует «Украинская правда» слова Порошенко.

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Порошенко также предположил, что люди митингуют, потому что его инициативы «нашли отклик и в сердцах людей, и организаторов акции». Он пояснил, что два года назад внес законопроект об отмене депутатской и судейской неприкосновенности.

«То, что они (митингующие — прим. ИА REGNUM ) это поддерживают, я очень рад. Жду ответной реакции в зале», — сказал Порошенко.

Напомним, 17 октября в Киеве на площади Конституции проходит крупный митинг. Активисты требуют создать антикоррупционный суд, новые избирательные права, а также ограничить депутатскую неприкосновенность. По последним данным количество участников митинга превысило 5 тыс. человек.

Акцию протеста организовали ряд общественных объединений и политически сил, в том числе партия «Движение новых сил», лидером которой является бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

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