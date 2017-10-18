Пекин, 18 октября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Власти Китая планируют в ближайшее время обеспечить всеобъемлющий контроль над интернетом. Об этом, как передает «Говорит Москва», заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 19-ого съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Иван Шилов ИА REGNUM Пекин

«Мы (власти Китая) активизируем деятельность, связанную с сетевым контентом, — говорит Си Цзиньпин. — Создадим систему тотального контроля над интернетом».

При этом председатель КНР добавил, что «чистое и светлое» глобальное сетевое пространство будут создавать постепенно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2017 г. в Китае открылся 19-й съезд Компартии Китая, где будет избрано новое партийное руководство, а также объявлено о масштабной политической реформе.

По последним данным, в мероприятии принимают участие более 2,2 тыс. делегатов.

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