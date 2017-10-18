Глава КНР рассказал об основном противоречии внутри общества

Пекин, , 10:27 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на открытии 19-го съезда Компартии Китая (КПК) рассказал об основном противоречии китайского общества. Об этом сообщает ИА «Синьхуа».

По его словам, противоречие между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития уже стало основным противоречием китайского общества со времени вступления «социализма с китайской спецификой» в новую эпоху.

«Необходимо осознать, что изменение в основном противоречии китайского общества является исторической переменой, касающейся общей обстановки в целом, и это обстоятельство предъявляет к работе партии и государства немало новых требований, — говорит председатель КНР. — Необходимо на основе неустанного стимулирования развития прилагать особые усилия для правильного разрешения проблемы неравномерности и неполноты развития, всемерно повышать качество и эффективность развития для полного удовлетворения постоянно растущих потребностей народа в экономической, политической, культурной, социальной, экологической и других сферах».

Кроме того, добавил Си Цзиньпин, властям страны необходимо активнее способствовать «всестороннему развитию личности и всестороннему прогрессу общества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2017 г. в Китае открылся 19-й съезд КПК, где будет избрано новое партийное руководство, а также объявлено о масштабной политической реформе.

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