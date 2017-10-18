Цзиньпин: К 2050 году КНР станет модернизованной социалистической страной

Пекин, , 08:10 — REGNUM Председатель КНР и генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин заявил, что социализм с местной спецификой вступил в Китае в новую эру развития, сообщает 18 октября газета «Жэньминь жибао».

Об этом Си Цзиньпин сказал, выступая с докладом «Защита решительных побед в построении общества умеренного достатка во всех отношениях, а также стремление к великому успеху социализма с китайскими особенностями в новую эпоху» на церемонии открытия XIX съезда партии.

Он также заявил о двух пятнадцатилетних этапах развития Китая в великую современную социалистическую страну, которая будет процветающей, сильной, демократической, культурно развитой, гармоничной и красивой к середине века.

Первый начнется в 2020 году и станет фундаментом для общества среднего достатка. Второй этап будет ознаменован превращением Китая в великую модернизированную социалистическую державу.

В ближайшие пять лет «социализм с китайской спецификой» будет развиваться в соответствии с четырнадцатью основополагающими принципами.

«Вся партия должна поддерживать руководство партии и социалистическую систему, решительно бороться с любыми действиями, которые подрывают, искажают и отрицают руководство партии и социалистическую систему страны», — отметил председатель.

Напомним, что 18 октября открылся XIX съезд Компартии Китая, где будет избрано новое партийное руководство, а также объявлено о масштабной политической реформе. В съезде принимают участие 2280 делегатов. После доклада Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

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