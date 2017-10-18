Москва, 18 октября, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Праздничные дни в 2018 году зимой продлятся с 30 декабря по 8 января, весной жители России будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая и 9 мая. Проект переноса выходных дней утвержден премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства РФ, выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье) перенесут на 30 декабря и 8 января. Также перенесут совпавшие с праздничными днями выходные на 9 марта и 2 мая.

Нерабочими также станут понедельник, 30 апреля, понедельник, 11 июня, и понедельник, 31 декабря. Таким образом, зимой жители России будут отдыхать с 30 декабря 2017-го по 8 января и 23−25 февраля, весной — 8−11 марта и 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая.

Летом праздники придутся на 10−12 июня, а в ноябре выходными днями будут 3, 4 и 5 ноября.

Дискуссия о «длинных» праздниках возникает ежегодно. В основном, критикам не нравятся праздники в январе, поскольку в мае уже есть чем заняться — начинается дачный сезон. В январе же, в основном, считают противники, жители России «гуляют» по инерции с Нового года.

По большому счету, в 2018 году жители России останутся без майских праздников — длинных выходных на 9 мая не будет. Хотя привычка брать дни между майскими праздниками «за свой счет» или в счет отпуска прочно вошла в обиход.

Сложнее с новогодними праздниками — они не разбиваются и длятся больше недели. Это время удобно тем, кто может поехать по финансовым возможностям в отпуск, за рубеж или по России. Остальные коротают время там, где позволяют финансы.

Решение собрать праздники и присоединить их к Новому году было принято в 2005 году и с тех пор дискуссии не утихают. Сторонники длительного зимнего отпуска говорят, что между Новым годом и Рождеством все равно никто толком не работал. Зато теперь официально можно отдохнуть нормально и, например, съездить к друзьям.

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Противники же утверждают, что за прошедшие годы мало кто взял привычку кататься на лыжах, гулять с детьми и ходить по музеям. В основном жители России коротают дни в лучшем случае в домашних хлопотах, а в худшем — в пьянстве. В качестве аргумента всегда приводится статистика уже традиционного всплеска смертности и бытовой преступности в новогодние каникулы.

По данным МЧС РФ, в новогодние праздники каждый день погибает в три раза больше людей, чем в обычные дни. Кроме того, в эти дни почти не растет ВВП, а потребительская активность снижается. И есть еще одно следствие — апатичным становится весь месяц, люди с трудом входят в рабочую колею после затяжного праздничного «пике».

Что касается мнения граждан России, то в основном — 40% опрошенных — на Новый год и в каникулы пошли в гости. 1% поехали за границу, а на даче время провели 11% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Есть и те, кто остался поработать: 3%. Еще 7% сходили в театры и музеи, 5% — в исторические и памятные места. 1% респондентов проболели все это время, а 13% честно признались, что все новогодние выходные просто были дома, говорится в опросе 2015 года.

Против в этом году уже выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Онраскритиковал десятидневные новогодние каникулы, предложив установить три праздника, а остальные праздничные выходные засчитывать в отпуска.

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