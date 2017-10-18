В России предложили разрешить гражданам рубить елки на Новый год

Петрозаводск, , 10:57 — REGNUM Депутаты заксобрания Карелии выступили с инициативой разрешить жителям Российской Федерации самостоятельно вырубать елки для празднования Нового года. Об этом сообщает телеканал RT.

«Поправки в Лесной кодекс разработал зампред комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания Карелии Алексей Орлов, — говорится в сообщении. — Вместе со своими коллегами Тимуром Зорняковым и Евгением Беседным он направил законопроект на рассмотрение».

Ожидается, что если законопроект будет поддержан региональным заксобранием, его передадут в Госдуму РФ.

По словам Орлова, в настоящее время в стране рубить елки могут лишь компании и индивидуальные предприниматели. Обычных граждан за рубку елей ждут административные штрафы или уголовная ответственность.

В случае принятия данного законопроекта, гражданин сможет самостоятельно прийти в лес и законно выбрать себе елку для украшения дома. При этом вырубку предлагают сделать платной — примерно 200 рублей за метр дерева. Кто и как будет контролировать вырубку, автор инициативы не уточнил.