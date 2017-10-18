Жириновский потребовал отменить «новогодние каникулы»

Москва, , 10:04 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал десятидневные новогодние каникулы, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября. Депутат Госдумы предлагает установить три праздника, остальные праздничные выходной засчитывать в отпуска.

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2018 год.

По словам Жириновского, в течение десяти дней от злоупотребления алкоголем досрочно погибает 20 тыс. человек.

«Зачем мы это делаем? Кто так делает? Госдума. Оставьте дни отдыха, пусть это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать», — сказал он.

«Но если вы вповалку всю страну отпускаете на 10 дней с 30 декабря по 8 января, что делать человеку, если он не занят работой? А малым бизнесом мешаете заниматься. Здесь надо добиться нам два отпуска — 30 дней и 15 — когда хочешь и используй, а общие праздники только три — 1 января, 9 мая и 12 июня. Добьемся, но когда? Когда миллион положим в могилу», — констатировал Жириновский.

В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря — на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно», — говорится в сообщении Минтруда.