Москва, 18 октября, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Состояние народного артиста России Михаила Кокшенова, госпитализированного накануне в Первую градскую больницу в Москве, оценивается как тяжелое, сообщают «Вести».

Цитата из к/ф «Спортлото-82». реж Леонид Гайдай. 1982. СССР Михаил Кокшенов

Днем ранее Кокшенову стало плохо на улице, скорую помощь ему вызвали прохожие. 81-летний артист госпитализирован с подозрением на инсульт. В больнице он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

По словам дочери актера, в больнице подтвердили диагноз. Кокшенов находится в сознании, дышит сам.

Читайте также: Дочь Кокшенова: состояние отца стабильное

Народный артист России родился в 1936 году в Москве. После окончания Театрального училища имени Б. В. Щукина служил в Академическом театре имени Владимира Маяковского.

С 1966 по 1974 годы он работал в Московском театре миниатюр, параллельно начал сниматься в кино. В 1974 году перешел в Театр-студию киноактера.

Читайте также: Актёр Михаил Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт

На счету Кокшенова более 100 фильмов, он известен работами в лентах «Даурия», «Ширли-Мырли», «Самая обаятельная и привлекательная», «Не может быть!», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Также Кокшенов снимался в сериалах «Воронины» и «Папины дочки». Кокшенов также принял участие в нескольких выпусках юмористического киножурнала «Ералаш».

С начала 1990-х годов выступал в качестве режиссёра и снял более десятка фильмов, в том числе «Русский бизнес», «Феномен», «Секрет фараона».