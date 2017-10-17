Актёр Михаил Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт

Москва, , 20:46 — REGNUM Актёр Михаил Кокшенов госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. Об этом сообщается 17 октября в Telegram-канале Mash.

По информации портала Life, актёр был доставлен в больницу из своего дома, скорую помощь ему вызвала домработница. Кокшенова поместили в реанимационное отделение.

Телеканал «Рен ТВ» сообщает, что актёр находится в Городской клинической больнице №1 имени Пирогова.

Подробной информации о самочувствии 81-летнего актёра на данный момент нет.

Актёр театра и кино, Народный артист России Михаил Кокшенов сыграл роли более чем в 100 фильмах и телеспектаклях, в числе которых «Девчата», «Не может быть», «Вечный зов», «Самая обязательная и привлекательная», «Спортлото-82», «Как царь Пётр арапа женил» и другие.

Кокшенов также принял участие в нескольких выпусках юмористического киножурнала «Ералаш». С начала 1990-х годов выступал в качестве режиссёра и снял более десятка фильмов.