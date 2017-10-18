Дочь Кокшенова: состояние отца стабильное

Москва, , 07:42 — REGNUM Актер Михаил Кокшенов был госпитализирован в реанимацию Первой градской больницы имени Н.И. Пирогова вечером 17 октября. На данный момент состояние артиста стабильное, подтвердила его дочь Алевтина Вокрош изданию РБК.

«МРТ подтвердило инсульт. Состояние стабильное, он в сознании, дышит сам», — сказала она.

Кокшенову стало плохо, когда тот находился на улице. Поддержку актеру оказали прохожие, которые находились вокруг, — они вызвали «скорую помощь». В больнице медики провели МРТ и установили, что у актера инсульт. Источник в медицинских кругах уточнил, что Кокшенова поместили в десятое отделение интенсивной терапии.

Ранее Алевтина Вокрош сообщила, что для прояснения ситуации со здоровьем отца нужно время.

«Да, он в Первой градской. Я детали не знаю, сейчас пока не хочу говорить. Да, человек госпитализирован. Но дальше надо время», — сказала она.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 в Москве.

Советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист. В 1983 году получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 2002 году указом президента получил почетное звание народного артиста России.

Снялся в более чем 100 фильмах, самыми заметными из которых стали «Девчата», «Не может быть», «Вечный зов», «Самая обязательная и привлекательная», «Спортлото-82». В 90-х годах начал снимать собственные фильмы в качестве режиссера, среди которых наиболее известными стали картины «Русский бизнес» и «Русское чудо».

Кокшенов трижды женился, от первого брака имеет дочь. Сейчас актер женат на Наталье Лепехиной, предпринимателе, гендиректоре ЗАО «Электон», производящего нефтепромысловое оборудование.

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