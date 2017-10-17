Москва, 17 октября, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Москвичи, страдающие серьезным поражением щитовидной железы и отстаивающие своё право на лечение препаратами, содержащими гормон Т3, отчаявшись из-за безрезультатности обращений и запросов в Минздрав РФ, перешли к активным протестным действиям. Накануне, 16 октября, они провели пикет за возвращение в аптеки России трийодтиронина и лиотиронина.

Юлия Гончарова ИА REGNUM Организаторы пикета за возврат препаратов с Т3 в российские аптеки

Статьи, посвященные данной проблеме, ИА REGNUM публиковало неоднократно. Не только сами больные, но и некоторые доктора подтверждают: заболевание, при котором необходим комбинированный приём препаратов с гормоном Т3 и прогормоном Т4, чрезвычайно распространено. Но несколько лет назад российская медицина перешла на единый стандарт лечение гипотиреоза одной-единственной «волшебной таблеткой» и сочла препараты с Т3 ненужными и лишними. Также редакция приводила десятки историй о том, к каким серьезным осложнениям приводит лечение препаратами с Т4.

Юлия Гончарова ИА REGNUM Пикет за возврат препаратов с Т3 в российские аптеки провели в Москве

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Местом проведения пикета площадка у ФГБУ «Эндокринологический научный центр» (ЭНЦ) была выбрана не случайно.

«Нам было важно задать вопросы посетителям данного учреждения. Факт того, что при современном методе лечения гипотиреоза люди приобретают большое количество тяжелых сопутствующих заболеваний, подтвердился. И это неудивительно, так как гормоны щитовидной железы необходимы каждой клетке тела человека и влияют на многие метаболические процессы в организме», — пояснила ИА REGNUM организатор пикета Юлия Гончарова.

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Она также напомнила, что отсутствие в аптеках жизненно важных лекарств, содержащих гормон Т3, приводит к инвалидизации большого числа больных, снижает качество их жизни и ее продолжительность.

«Сопутствующие заболевания касаются буквально всех систем организма: это и сердечно-сосудистые заболевания, и диабет, и болезни половой системы, болезни психики, болезни костно-мышечной системы… Эти наблюдения были сделаны нашей инициативной группой в процессе ведения группы в соцсетях, созданной с целью объединить нуждающихся в данных препаратах. Необходимо подчеркнуть, что в советское время гормон Т3 назначался наряду с тем лечением, которое есть сегодня, то есть в то время у лечащих врачей было больше возможностей для подбора наиболее оптимального лечения больных», — отметила Юлия Гончарова.

Интересно, что в ходе пикета выяснилась почти полная неосведомлённость посетителей «ЭНЦ» об альтернативном варианте лечения.

«Беседа с больными, посещающими ЭНЦ, показала, что у некоторых из них стаж заболевания гипотиреозом более 20 лет, однако многие впервые узнали о том, что существуют препараты с гормоном Т3. Фактически врачи перестали назначать эти препараты сразу после исчезновения СССР и перехода к рыночной экономике, основываясь на рекомендациях американских и европейских ассоциаций эндокринологов. Тем не менее всё же до 2012 года включительно препараты с Т3 были в аптеках России, а гормон Т3 присутствовал в списке жизненно важных и незаменимых лекарственных средств. Естественно, с течением времени, учитывая то, что врачи не назначали препараты, спрос на них упал, и производителю стало невыгодно поставлять их в Россию. Кроме того, фармпроизводителям выгодно продвигать лечение гипотиреоза без гормона Т3, так как такое лечение приводит к сопутствующим тяжелым заболеваниям, что приносит выгоду производителям лекарств. Учитывая то, что фармкорпорации спонсируют научные журналы и конференции, можно предположить заказ на выгодный для фрмпроизводителей вид лечения», — отметила Юлия Гончарова.

Юлия Гончарова ИА REGNUM Организаторы пикета за возврат препаратов с Т3 в российские аптеки

Всем, с кем накануне довелось пообщаться участникам пикета, были розданы листовки с разъяснением ситуации и ссылками на группы в соцсетях, посвященные данной проблеме.

Напомним, один из ведущих эндокринологов страны профессор Валентин Фадеев назвал недавно «сплошной субъективностью» то обстоятельство, что некоторые пациенты лучше себя чувствуют на комбинированной терапии с гормоном Т3. В ответ на это алтайский доктор Игорь Червяков назвал его позицию «детской непосредственностью».

«Что значит фраза «некоторые пациенты по непонятным, необъективным причинам лучше себя чувствуют на комбинированной терапии»? Любому здравомыслящему человеку понятно, что в таком случае целесообразно сначала улучшить качество жизни этим «некоторым пациентам», а затем, привлекая научные ресурсы, неспешно разобраться, почему так происходит. Ведь главное — не навредить больному!» — отмечал ранее доктор Червяков.