Нью-Йорк, США, 17 октября, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Ядерная война может начаться в любой момент в связи с критическим положением вокруг ситуации на Корейском полуострове, на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН сообщил Ким Ин Рен, зампостпреда Северной Кореи при Организации Объединенных Наций.

The Official CTBTO Photostream Ядерная угроза

«Ситуация на Корейском полуострове, на которой сосредоточено внимание всего мира, достигла критической отметки, и ядерная война может начаться в любой момент», — заявил он.

Ким Ин Рен отметил, что Северной Корее угрожают США — и это прямая ядерная угроза.

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Напомним, начался очередной виток обострения ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи. Американский президент Дональд Трамп оценивал ситуацию последних дней как «затишье перед бурей».

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Несмотря на «затишье», Пентагон 12 октября направил к Корейскому полуострову атомную подводную лодку SSN-770 «Таксон» с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту.

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После этого в Пхеньяне заявили, что любые препятствия для Северной Кореи на пути к мирной жизни ждет уничтожение.

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи.

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