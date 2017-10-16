Путин ввёл санкции против КНДР во исполнение резолюции СБ ООН

Москва, , 17:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Документ опубликован 16 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом главы государства вводятся санкции в отношении КНДР, предусмотренные резолюцией СБ ООН 2321 от 30 ноября 2016 года, которая была принята в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний.

В почти 40-страничном документе содержится перечень физических и юридических лиц, связанных с ядерной программой КНДР, в отношении которых применяются ограничения, а также перечень материалов, технологий и продукции, поставка которой в Северную Корею запрещена.

Дополнительные ограничения вводятся в сферах торгово-экономического, банковско-финансового и научно-технического сотрудничества с КНДР.

В частности, запрещается закупка у Северной Кореи меди, никеля, серебра, цинка. Запрещается поставка в КНДР новых вертолётов и морских судов. Морские суда, связанные с осуществлением ядерной программы Пхеньяна лишаются госрегистрации в России и теперь не смогут заходить в российские порты за исключением случаев, связанных с экстренной ситуацией.

Взаимодействие с КНДР в сферах ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники, а также передовых производственных технологий и методов допускается только в том случае, если оно не будет способствовать развитию ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Вводится запрет на ввоз из Северной Кореи и вывоз в эту страну предметов роскоши, в том числе ковров и гобеленов, посуды из фарфора или костяного фарфора.

Северной Корее также запрещается использовать недвижимость на территории России в любых целях за исключением дипломатический и консульской деятельности.