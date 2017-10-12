Ударные атомные субмарины США идут к Корейскому полуострову

Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Атомная подводная лодка ВМС США SSN-770 «Таксон» с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту, вошла 12 октября в Японское море, следует из данных международной автоматической идентификационной системы AIS.

Напомним, что Тихоокеанское командование США 7 октября сообщало о заходе атомной субмарины «Таксон» класса «Лос-Анджелес» в порт Чинхэгу, расположенный на юго-востоке Южной Кореи.

При этом СМИ Южной Кореи сообщают, что атомная подлодка «Таксон» с 12 пусковыми установками для крылатых ракет «Томагавк», должна прибыть на совместные американо-южнокорейские военные учения, которые должны начаться у берегов КНДР во второй половине октября 2017 года.

Кроме того, ударная атомная подводная лодка «Мичиган», также вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк», тоже идет к Корейском полуострову для участия в этих маневрах. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство «Ренхап», ссылаясь на военный источник.

В совместных американо-южнокорейских учениях будет задействована авианосная ударная группа ВМС США возглавляемая атомным авианосцем «Рональд Рейган». По сообщениям пресс-службы самообороны Японии, эта группа сейчас находится недалеко от острова Окинава.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября президент США Дональд Трамп объяснил, что его нашумевшая в СМИ фраза «затишье перед бурей» относится к ситуации на Корейском полуострове. При этом 11 октября в интервью телеканалу FoxNews американский президент сообщил, что США не могут допустить войны с КНДР.

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