Ростов-на-Дону, 13 октября, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Протесты и скандалы, который породил ещё не вышедший в кинопрокат фильм Алексея Учителя «Матильда», в Ростовской области не поддерживают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

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«На мой взгляд, эти страсти происходят из-за того, что вокруг образа императора каким-то причудливым образом навязан очень сложный клубок, состоящий и из исторических проблем, и, возможно, из психологических травм исторического содержания. Здесь и вопрос состояния современной культуры. Крайне важно этот клубок развязать, учитывая тот высокий градус дискуссии, которая происходит вокруг киноленты и самих страстей», — отметил собеседник.

По его словам, в митрополию приходят частные обращения с просьбой возглавить или благословить мятежи, восстания, выступления, молитвенные стояния. Но в этом вопросе церковь сохраняет спокойствие.

«Всё-таки сказать своё слово об исторической состоятельности этого фильма должны историки. А загонять в эту жаркую дискуссию церковь, на мой взгляд, не стоит. Потому что мы прекрасно понимаем, что единственный человек без греха — это Иисус Христос, у любого святого есть история его греха, история его святости. Для церковного сознания нормального и спокойного в этом нет никаких проблем», — подчеркнул Петровский.

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Скандал с «Матильдой» стал причиной депутатской «дуэли»

Напомним, российские телеканалы отказались от рекламы «Матильды» и вернули компании-прокатчику выплаченные деньги. Режиссёр картины Алексей Учитель сообщил о трёх федеральных каналах. Причина такого решения неизвестна.

Ранее ярый противник фильма депутат Госдумы Наталья Поклонская вновь обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой внести представления в Минкульт РФ с целью отзыва прокатной лицензии на киноленту. По её словам, этого большая часть жителей России.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал фильм Учителя. Он призвал художников быть честными и добросовестными при работе с историческими фактами.

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